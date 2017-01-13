Али Ахмедов имел воинское звание генерал-лейтенанта, а также дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла. Его заслуги были высоко оценены партией и правительством. Этот материал посвящается 105-летию со дня рождения Али Алиевича Ахмедова – первого министра иностранных дел республики.

Ахмедов Али Алиевич родился 14 января 1911 года в городе Ходженте в семье ремесленника. Получив начальное духовное образование в Ходженте, он в 12-летнем возрасте с очередным караваном купцов пешком отправился в город Самарканд - один из крупнейших культурных и научных центров Средней Азии тех лет. Там он поступил в русско-туземную школу, параллельно работал, зарабатывая себе на жизнь.

После школы поступил в ремесленное училище там же, в Самарканде, по окончании которого получил рекомендацию для поступления в высшее учебное заведение – Ташкентский институт ирригации и механизации сельского хозяйства (ТИИМСХ). В 1935 году успешно закончив ТИИМСХ, он стал одним из первых инженеров-гидротехников среди таджиков и вернулся в родной город.

В это время разворачивалось строительство крупных и уникальных гидротехнических сооружений для орошения новых земель. Али Алиевич участвовал в сооружении данных объектов (в частности, Большого Ферганского канала) в разных должностях, начиная от рядового инженера-проектировщика до начальника Облводхоза - Управления водного хозяйства Ленинабадской области.

Учитывая выдающиеся организаторские способности Али Ахмедова, его переводят в город Сталинабад (нынешний Душанбе) и в 1941 году выдвигают на пост народного комиссара/министра водного хозяйства Таджикской ССР. В свои 29 лет он становится самым молодым министром в стране. В самые трудные годы войны Али Алиевич возглавлял наисложнейшую отрасль республики, успешно выполняя все задания партии и правительства.

В 1944 году Ахмедов был назначен первым народным комиссаром/министром иностранных дел Таджикистана. По имеющимся источникам, именно в первые годы работы МИД Таджикистана было много сделано для установления отношений с Афганистаном и Ираном, а именно: установление водной границы по реке Амударья–Пяндж, редемаркация сухопутных участков советско-афганской границы, установление и развитие взаимовыгодных отношений со странами Востока.

На дипломатической работе ему очень помогало знание иностранных языков: Али Алиевич в совершенстве владел таджикским (фарси/дари), русским, узбекским, арабским и английским языками. После МИДа он работал в Афганистане советником короля (Захир-шаха) по вопросам ирригации. Был участником многих правительственных делегаций по линии МИД СССР в зарубежных странах, был одним из первых таджиков, побывавших в США.

По окончании дипломатической карьеры А.А. Ахмедов снова переходит в Министерство водного хозяйства республики на пост заместителя министра, проработав в этой должности с перерывами в общей сложности почти восемь лет. После этого он несколько лет возглавлял Институт водных проблем Академии наук Таджикской ССР.

Фото из личного архива Али Ахмедов, первый министр иностранных дел Таджикистана, 1944 г.

Также он занимался преподавательской и научной деятельностью по своей специальности. Его перу принадлежат более 40 научных работ и публикаций, посвященных развитию орошения в Таджикистане.

Али Ахмедов имел воинское звание генерал-лейтенанта, а также дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла. Его заслуги были высоко оценены партией и правительством, он был награжден орденами Боевого и Трудового Красного Знамени, медалями «За трудовое отличие» и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», Почетными грамотами Верховного Совета Таджикской ССР. За большие заслуги в области ирригационного строительства, долголетнюю и безупречную работу Али Ахмедову было присвоено звание «Заслуженный ирригатор Таджикской ССР».

В настоящее время улица в Худжанде, на которой он жил последние годы жизни, а теперь живут его младший сын, внуки и правнуки, носит его имя.

Из воспоминаний Аминджановой (Ахмедовой) Саодат Алиевны, дочери Али Ахмедова:

«Разумеется, я не могу рассказать о деятельности моего отца на дипломатическом поприще. Я хотела бы рассказать о нем как о человеке, а также о его семье.

Мой отец Ахмедов Али Алиевич прожил очень трудную, короткую, но при этом богатую событиями жизнь, был тружеником и активным участником всех тяжелых, горестных и радостных периодов в истории нашей страны.

Родился он в семье ремесленника, у которого было шестеро сыновей и дочь. Мой отец был старшим ребенком в семье и с раннего детства хотел учиться. Родители отпустили его, и он ушел пешком с караваном в Самарканд - учиться, а позже – в Ташкент. Фактически он с 12 лет жил самостоятельной жизнью, зарабатывая себе на жизнь и учебу.

Начиная с 1940 года мы жили в Сталинабаде (Душанбе) в доме, который расположен напротив нынешнего Президиума Академии наук Таджикистана. В этой квартире, а затем в квартире по переулку Печати, родились его дети: три сына и четыре дочери. Все дети получили высшее образование в различных отраслях и стали достойными гражданами своей страны. В настоящее время все они, кроме моей семьи, живут в Худжанде. Всего у моих родителей родились 22 внука и уже более 50 правнуков. Самый старший внук – доктор медицинских наук, профессор, работает кардиохирургом в Москве, в одной из самых престижных клиник мира - Научном центре сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева.

Папа работал на многих ключевых и ответственных постах. Работа его была связана с разъездами, он подолгу не бывал дома. Мы, дети, очень любили отца и сильно скучали по нему. Каждый его приезд и пребывание дома были для нас праздником. Из немногословных рассказов отца мы узнавали очень много интересного. Но, как детям, нам запомнились щедрые подарки, которые он всегда привозил из своих поездок.

Запомнился курьезный случай, приключившийся с ним в московском магазине «Детский мир». Когда он накупил много детской одежды и обуви, к нему подошел милиционер и начал интересоваться, с какой целью он купил так много вещей. Пришлось показать ему паспорт, где были записаны имена всех его детей, после чего милиционер, извинившись, отошел.

Отец интересовался нашей учебой и достижениями, всегда внимательно выслушивал каждого из нас, беседовал, советовал. Учились мы все хорошо. При жизни отца окончили институты трое детей, двое еще были студентами, остальные учились в школе. В нашей семье один врач, два педагога и четверо инженеров.

Все заботы о детях и семье в основном лежали на плечах нашей матери – мудрой и дальновидной женщины, посвятившей свою жизнь мужу и семье. Она также имела высшее образование (окончила Учительский институт), но не работала из-за большой семьи. Мама всегда была в курсе всех наших дел в школе, институте, на службе в армии (все мои братья отслужили в рядах Советской Армии).

Отец был лично знаком со Сталиным, Молотовым и другими высшими руководителями Советского Союза и Таджикистана. У нас в доме часто бывали гости, в том числе знаменитые деятели нашей страны того времени. К сожалению, я не знаю имен многих из них. В числе тех, кого я помню точно, были Бободжон Гафуров, Абдулахад Кахаров, Хотам Салибаев. Отец с гордостью рассказывал, что назвать меня Саодат просил его друг Мирзо, имея в виду нашего знаменитого поэта Мирзо Турсун-заде.

В целом нам всем, его детям, папа запомнился как добрый и заботливый человек, умный и очень знающий собеседник, который терпеливо и подробно отвечал на все наши вопросы. Мы все очень гордимся своим скромным и умным отцом Али Алиевичем Ахмедовым».