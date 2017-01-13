В праздничный период, до и после наступления Нового 2017 Года, компания Tcell посетила 8 детских учреждений во всех уголках Таджикистана, с поздравлениями, праздником и подарками. Ведь ни один ребенок не должен остаться без внимания и радости в самый волшебный праздник года.

Первыми встретили Деда Мороза дети в детском доме джамоата Навобод района Шугнан в ГБАО. Детки вкусно пообедали, получили подарки, и от души поиграли с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Далее наш Дед Мороз отправился в Согдийскую область: здесь он пришел в гости к детям из детского дома в городе Бустон, худжандского Дома Малютки, и центра лечения онкологических заболеваний у детей в г. Худжанд. Кроме сладостей, сувениров, обеда и веселой программы, в детский дом были переданы масляные обогреватели, а Дом Малютки получил комплекты постельного белья для всех живущих там детишек.

В детский дом-интернат города Гиссар Дед Мороз из Tcell приехал вместе с ребятами из Американских Советов по международному образованию. Ребята весело поиграли, потанцевали, посмеялись с детишками. После утренника детей ждало вкусное угощение и подарки. Все детишки оказались в центре новогоднего волшебства.

Далее путь Деда Мороза лежал на юг: в школу-интернат района Кабадиян и реабилитационный центр для детей инвалидов района Нурек. Дети получили подарки, угощения, поиграли в игры, показали свои таланты и почувствовали настоящий праздник.

И последним пунктом в путешествии стало детское отделение онкологического центра в Душанбе.

За все Новогоднее путешествие, с Дедом Морозом из Tcell познакомились около 800 детишек. За все это время мы получили огромное удовольствие: все вместе мы играли, бегали, догоняли, танцевали, спорили с Бабой Ягой, рассказывали стихи Деду Морозу, смеялись над шутками и встречали Новый Год. Каждая улыбка, каждый момент, проведенный нами с детишками – бесценен. Дарите больше добра людям вокруг! Искренняя радость и светящиеся от улыбок глаза – лучшая награда!

В ежедневной работе компания Tcell, ведущая компания на рынке телекоммуникаций, расширяет сеть, внедряет передовые технологии и улучшает сервис для удобства абонентов. Tcell, как социально ответственная компания, регулярно проводит благотворительные проекты.