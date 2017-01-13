В Ашхабаде просело новое здание международного аэропорта, построенного к Азиатским играм в закрытых помещениях и по боевым искусствам. Здание, вошедшее в Книгу Рекордов Гиннесса, открыл осенью прошлого года лично президент. Подрядчиков строительства вызвали к нему на «ковер».

Здание аэропорта имени Огузхана начало оседать, в результате чего потрескались несколько больших стёкол сооружения и начали выходить из строя коммуникации. Как сообщает туркменская служба радио Свобода «Азатлык» со ссылкой на источники близкие комиссии по устранению дефекта, 11 января представителей турецкой строительной компании Полимекс вызывали в администрацию президента.

У компании, которая была основным подрядчиком при реализации проекта стоимостью более 2,2 млрд долларов, требовали объяснения причины возникновения проблемы и как информация об этом попала в СМИ.

«Ситуация такая. О том, что что-то случилось в аэропорту скрывали от президента, и он узнал о подробностях почти одновременно с выходом материала на Азатлык. По этому поводу был скандал, не столько из-за того, что случилось в аэропорту, сколько по поводу утечки в СМИ», - рассказал источник.

Фото с сайта 24warez.ru

По данным СМИ, на данный момент создана специальная комиссия по устранению дефекта и привлечены местные и зарубежные специалисты, в частности геологи, которые изучают причины оседания здания и возможности устранения дефекта. Источник также утверждает, что проблема возникла в главном большом терминале.

«Начало расходится остекление на крыше и по бокам второго этажа, полетели стекла, разошлись какие-то соединения и какие-то трубы», - утверждает источник, близкий к комиссии.

Фото с сайта lj-top.ru Вот так выглядит аэропорт внутри.

О том, что идёт активная работа по разрешению сложившейся ситуации, рассказал и другой источник. Как он утверждает, кроме специалистов турецкой Полимекс, в работе участвуют специалисты французской строительной компании «Bouygues Construction», которая кстати участвовала в тендере на строительство ашхабадского аэропорта. «Азатлык» не смог связаться с представительством компании в Ашхабаде.

Представитель головного офиса «Bouygues Construction» в Париже Матье Карре на запрос не подтвердил, но и не опровергнул информацию о том, что специалисты компании участвуют в разрешении ситуации.

Источник, информированный о работе комиссии, рассказал, что на территорию аэропорта была привезена буровая установка, и это указывает на то, что существующих скважин недостаточно для откачивания грунтовых вод, и необходимо будет пробурить новые скважины.

Как напоминает Ca-news.org, международный аэропорт был возведен к предстоящим Азиатским играм в закрытых помещениях и по боевым искусствам, запланированными на сентябрь 2017 года. На торжественной церемонии открытия Международного аэропорта имени Огузхана в сентябре 2016 года президент Гурбангулы Бердымухамедов лично разрезал ленточку в присутствии сотен зарубежных гостей.

Оба здания аэропорта, обошедшегося бюджету Туркменистана в 2,2 млрд долларов имеют форму птиц. Здание аэропорта также было внесено в Книгу Рекордов Гиннеса за самое большое в мире архитектурное изображение коврового гёля (орнамента) на крыше здания основного пассажирского терминала. Сообщалось, что аэропорт может обслуживать до 17 млн. пассажиров в год.