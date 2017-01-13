В Таджикистане планируется в наступившем году построить девять новых производственных предприятий за счет иностранных инвестиций. Иностранные инвесторы на возведение этих объектов готовы вложить в общей сложности свыше 200 миллионов долларов.

В минувшем году с привлечением прямых иностранных инвестиций в Таджикистане построено и сдано в эксплуатацию 10 крупных производственных предприятий на общую сумму $1 млрд 67 млн, сообщает Государственный комитет по инвестициям и управлению госимуществом РТ.

В наступившем году за счет иностранных инвесторов планируется построить девять производственных предприятий. Общий объем новых вложений составит более $200 млн.

Кроме того, отмечают в Комитете, в настоящее время в целях привлечения инвестиций ведутся переговоры с 11 иностранными компаниями.

По данным ведомства, за девять месяцев прошлого года в экономику Таджикистана было привлечено иностранных инвестиций в объеме $650 млн. Из них $355 млн являются прямыми вложениями иностранных инвесторов.

«Вклад Комитета в решении вопроса по развитию импортозамещающих предприятий посредством привлечения прямых инвестиций не является заметным», - подчеркивают в Госкоминвесте.

Отмечается, что правительством Таджикистана даны Комитету конкретные указания относительно вопросов модернизации ГЭС «Нурек» и «Кайраккум», строительства ГЭС «Шураб», «Нурабад-1», «Нурабад-2», «Айни», «Фондарьё», «Санобод» и «Себзор», и работы в этом направлении должны быть усилены.

Правительством Таджикистана подписаны соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций с 37 странами мира. В настоящее время подготавливаются проекты таких соглашений с еще шести странами мира.