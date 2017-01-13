В Таджикистане в этом году повысятся тарифы на воду и на вывоз мусора на 10 процентов, сообщил гендиректор ГУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» Алимурод Исломзода на пресс-конференции в Душанбе.

В 2016 году с 1 марта тарифы на воду для населения, а также хозяйствующих и коммерческих предприятий были повышены на 10%. С 1 июля прошлого года на 10% выросли также тарифы на воду для бюджетных организаций.

До этого население регионов Таджикистана (ЖКХ столицы обслуживается подведомственной структурой мэрии города, и тарифы определяются отдельно от других регионов) платило за каждый кубометр воды 0,83 сомони.

Повышение тарифов на воду и мусор руководство ЖКХ связывает со снижением курса сомони к доллару и повышением цены на электроэнергию.

По словам А. Исломзода, реальная себестоимость одного кубометра воды составляет 2,3 сомони, но население платит по 83 дирама, что приводит к задолженности предприятия перед государством.

Отчитываясь за 2016 год, глава ЖКХ упомянул, что предприятия отрасли водоснабжения и канализации в городах и районах республики обеспечили пользователей более 50 млн кубометрами питьевой воды и вывели в канализацию более 20 млн кубометров стоков. Сумма оказываемых услуг потребителям данной отрасли составила 59 млн 566 тыс. 600 сомони, что составляет 117,5% от предусмотренного плана.

В 2017 году будут завершены три проекта по восстановлению систем водоснабжения городов и районов Таджикистана. Проект «Восстановление систем водоснабжения северных городов Таджикистана» финансируется ЕБРР на общую сумму 22 млн 720 тыс. долларов США. Проект охватывает города Бустон, Исфара, Гулистон, Кайраккум, Истиклол Согдийской области и г. Хорог ГБАО.

Проект «Восстановление систем водоснабжения центральных городов Таджикистана» также финансируется ЕБРР. Общая сумма Проекта составляет 18 млн долларов США. В период реализации Проекта определены более 20 видов восстановительных работ и закупки специализированной техники для восстановления систем водоснабжения в городах Турсунзаде, Шахринав, Гиссар и Сомониён (Рудаки).

Проект «Восстановление систем водоснабжения северных городов-2» охватывает города Пенджикент, Шахристан, Зафарабад и Истаравшан, общая сумма составляет 15,5 млн долларов США.

Глава ЖКХ также отметил, что техническая оснащенность коммунальных предприятий остается нерешенной проблемой отрасли. Из 887 единиц спецтехники, находящихся на балансе предприятий отрасли, 569 — в рабочем состоянии, 320 — в нерабочем.

«Для качественного предоставления коммунальных услуг потребителям в городах и районах республики, согласно подсчетам и действующим нормам, необходимо более 800 единиц спецтехники», - завил Алимурод Исломзода.

До настоящего времени пресной водой обеспечено всего 57% населения республики, а доступ к канализации имеют всего 2 процента сельского населения республики.