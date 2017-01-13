Указом президента Таджикистана Эмомали Рахмона снятый 12 января с поста мэра Душанбе Махмадсаид Убайдуллоев награжден орденом «Заринтодж» первой степени.

Высокую государственную награду М. Убайдуллоеву вручил премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода, сообщил «АП» источник в правительстве страны.

Орден был вручен М. Убайдуллоеву на церемонии представления нового руководства столицы во главе с новым мэром Рустамом Эмомали администрации города.

Премьер Таджикистана представил собравшимся нового мэра Душанбе Рустама Эмомали, его новых заместителей Махмадсаида Зувайдзода, Бахтиёра Назирмадзода, Мавсуму Муини, Курбона Саидзода и Фарруха Джумазода.

Премьер также представил новых исполняющих обязанности председателя района Сино Нусратулло Салимзода, района Исмоили Сомони - Сами Шарифа, района Шохмансур - Низома Хакимзода.