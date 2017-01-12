АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 13 ЯНВАРЯ 2017

- В здании Комитета по телевидению и радиовещанию состоятся пресс-конференции по итогам 2016 года. Начало в 08:00.

- В Республиканском пресс-центре состоится пресс-конференция по итогам 2016 года Службы по надзору за безопасным ведением работ в промышленности и горному надзору при правительстве РТ. Начало в 9:00

- В здания Технологический университет Таджикистана состоится пресс-конференция по итогам 2016 года. Начало 10:00.

- В здания Российско-Таджикский славянский университет состоится пресс-конференция по итогам 2016 года. Начало 11:00.

- Агентство по стандартизации, метрологии и сертификации проведет по итогам 2016 года пресс-конференцию. Начало в 14:00.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 13 ЯНВАРЯ

2003 - Завершилась встреча рабочих групп по пограничным вопросам РТ и КР, по итогам которой было решено ликвидировать несколько дополнительно установленных постов пограничной таможни.

2010 - Правительство РТ приняло постановление, согласно которому полномочия по реализации акций Рогуна наравне с ГСБ «Амонатбанк» получили и другие банки страны.

2016 - Национальный банк Таджикистана призвал население республики воздержаться от незаконного оборота иностранной валюты;

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 13 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА

Согдийской области - Переменная облачность, без осадков, местами туман. Ветер восточный 3-8. Температура: в долинах ночью -3+2, днем 1-6 тепла, в горах ночью 10-15 мороза, днем 1-6 мороза.

По Хатлонской области - Переменная облачность, без осадков, местами туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью -4+1, днем 4-9 тепла, в предгорьях ночью 3-8 мороза, днем -1+4.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО: ночью 12-17 мороза, днем 4-9 мороза, по ВГБАО ночью 27-32 мороза, днем 13-18 мороза. В районе Булункуля ночью 48-50 мороза, днем 26-28 мороза.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, без осадков, местами туман, Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 мороза, днем 3-8 тепла, в горах ночью 9-14 мороза, местами до 20 мороза, днем 2-7 мороза.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков, туман. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 1-3 мороза, днем 7-10 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без существенных осадков, туман. Ветер восточный 3-8 м/c. Температура: ночью 0-1+ мороза, днем 4-6 тепла.

По городу Курган - Переменная облачность, без существенных осадков, туман. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 0-3 мороза, днем 7-9 тепла.

По городу Хорог – Облачно, без существенных осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 14-16 мороза, днем 8-10 мороза.