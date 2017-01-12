Иван Бориславлевич, менеджер программ развития сельских регионов представительства Евросоюза в Таджикистане, уже год как находится в нашей стране. О своей работе здесь и о том, какие перспективы ждут сельских жителей Таджикистана, он рассказал изданию «Европа сегодня».

- Я из Бельгии. Мой отец родился и вырос в Югославии, но во времена правления Тито он эмигрировал во Францию, а оттуда в Бельгию. Раньше я работал по программам Евросоюза в Африке. Позже – в различных проектах в Белоруссии, Молдове, Македонии и Кыргызстане. Я изучал русский язык в Белоруссии, но когда работал на Балканах в течение восьми лет, то подзабыл его. С Азией я познакомился, когда работал год в Кыргызстане, но это было давно, десять лет назад. В начале прошлого года я приехал в Таджикистан, и эта страна мне понравилась. Особенно ее неповторимая и экзотическая природа, которая отличается от европейской. Мне здесь комфортно, так как я могу общаться с местными жителями не только на английском языке, но и на русском и поправить свою грамматику.

- Так как вы занимались вопросами сельского развития в других регионах, то, как эксперт, можете уже сравнить и сказать, в чем главная проблема таджикского села?

- Конечно, главная проблема постсоветских стран в том, что раньше хозяйствование на селе было коллективным – существовали колхозы и совхозы, но в связи с их реорганизацией они были преобразованы в индивидуальные фермерские хозяйства. В настоящее время я курирую три проекта ЕС по сельскому развитию и поэтому могу отметить, что главная проблема таджикских фермеров заключается в необходимости диверсификации своей продукции и вопросах сбыта. Раньше, при Союзе и в первые годы независимости республики, от фермеров требовалось сажать одни и те же сельхозкультуры, например хлопок или пшеницу. Сейчас каждый вправе сам решать, что сеять на своей земле. Вторая главная проблема таджикских фермеров – это дезорганизация торговли, то есть фермеры не могут найти выход, куда сбывать готовый урожай, кому продавать. Поэтому с помощью проектов мы обучаем таджикских фермеров всему этому. Но сегодня главным вопросом на повестке дня обычного фермера стоит один вопрос: коллективного хозяйства уже нет, где взять финансы, чтобы продвигать свой бизнес, как закупать технику, семена и удобрения? Евросоюз старается улучшить ситуацию в сельском хозяйстве, поэтому с помощью микродепозитной организации «Арванд» мы выдаем кредиты дехканам для развития их бизнеса.

Конечно, мы в курсе, что немногие из фермеров могут брать кредиты в обычных банках, потому что там высокие проценты. Поэтому через МДО «Арванд», которая дает льготы сельхозпроизводителям, мы помогаем развивать сельское хозяйство Таджикистана.

Также мы предоставляем финансовую поддержку Министерству сельского хозяйства республики, позволяющую улучшить свой потенциал, качество базы данных, поддержать рационализаторские предложения, а также развиваем проект по улучшению ветеринарных услуг населению. Все это дает хороший шанс для привлечения большого количества людей к сельскому хозяйству, и тем самым косвенно помогаем правительству Таджикистана решить вопрос занятости населения и уменьшения оттока трудовых мигрантов за пределы страны.

- Вы думаете, решая эти вопросы, можно улучшить состояние экономики страны?

- В Таджикистане есть большие возможности для правильного развития сельского хозяйства. Во-первых, потому что здесь хорошее качество земельных ресурсов, вода и подходящие климатические условия. Из 365 дней в году 70% составляют солнечные дни. Можно получать хороший урожай, и не один раз, а два и даже три раза в году. Особенно хорошие погодные условия на юге страны, в Хатлоне. Это очень важный фактор. Но вместе с тем ситуация с сельскохозяйственным сектором тяжелая из-за плохого маркетинга. У фермеров не хватает современных знаний и финансовых возможностей, чтобы улучшить доступ к воде. Мы помогаем им через создание ассоциаций водопользователей на местах. Многоводье и маловодье – это тоже одна из проблем, которая стоит перед Таджикистаном в связи с глобальным изменением климата. И Евросоюз помогает стране решать такие проблемы тоже.

- Наряду с проектами Евросоюза вот уже несколько лет развитию сельских регионов помогает ряд международных организаций, таких, например, как ПРООН или АКДН. Но жизнь фермеров от этого не улучшается. Может, все дело в реформах сельского хозяйства? Что вы думаете на это счет?

- Я не вполне согласен с вами. Изменения есть. Конечно, иногда тяжело, но для этого нужно время. Евросоюз работает по разным направлениям для улучшения сельскохозяйственного сектора. Сразу увидеть эффективность от одного-двух проектов – невозможно. Мы пробуем сделать все, чтобы улучшить ситуацию, скоординироваться. Для этого вместе с другими донорами и партнерскими организациями мы пытаемся объединить наши задачи, чтобы не дублировать друг друга, а получить эффективность и изменения к лучшему.

- Вы ездили по Таджикистану, что вам здесь больше всего понравилось?

- Пока я объездил только Хатлонскую область и районы республиканского подчинения. Еще не был в Согдийской области и мечтаю попасть также на Памир. Но меня уже впечатлила ваша страна. Особенно летом, когда я был в Нуреке, Файзабаде и Гиссаре. Особенно мне понравились местные жители; я вижу, что у них огромный потенциал, который нужно использовать им же на благо. В Таджикистане наблюдается большая разница между городом и селом, и необходимо развивать инфраструктуру на селе, чтобы люди могли получать все необходимые услуги, могли работать и жить на селе.

- Спасибо за интересную беседу.