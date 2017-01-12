Пакет «антитеррористических» законов депутата Ирины Яровой и сенатора Виктора Озерова попал в топ-10 худших примеров протекционизма в 2016 году по версии Фонда информационных технологий и инноваций (ITIF). Подобные меры, говорится в очередном докладе ITIF, наносят ущерб глобальной системе инноваций и мешают росту производительности, пишет «Медуза».

Россия заняла сразу две позиции в десятке главных угроз для инноваций. Эксперты отметили негативное влияние не только «закона Яровой», который обязывает сотовых операторов и провайдеров хранить переписку пользователей, но и ограничения на закупку зарубежного программного обеспечения, которое с 2016 года введено для российских госорганов.

В ITIF отметили, что Россия и Германия (также попала в список) обязывают не только собирать данные о переписке, но и хранить их на территории страны. Для сравнения в Австралии и Великобритании также приняли законы о хранении данных, но операторы связи просто должны представить их по запросу — ограничений по месту хранения нет.

Обязательное хранение данных на территории страны стало причиной включения России в список ITIF второй год подряд. В 2015 году поводом для этого стал закон об обязательном хранении персональных данных в РФ.

«Закон Яровой» приняли летом 2016 года. Он обязывает операторов и провайдеров в течение полугода хранить всю переписку пользователей, помимо этого мета-данные (информация об установленных соединениях) должны храниться в течение трех лет. Закон также ужесточает ответственность за преступления, связанные с терроризмом, и ограничивает миссионерскую деятельность.

Против закона выступили более ста тысяч россиян, они подписали петицию на сайте Российской общественной инициативы. Несмотря на регламент, который обязывает правительство рассмотреть такую петицию в течение двух месяцев, заседание по поводу «закона Яровой» было назначено только полгода спустя и состоится 19 января.

ITIF — некоммерческий исследовательский институт, основанный в США в 2006 году. Он существует как на деньги благотворительных организаций, так и на средства от коммерческих компаний. ITIF в том числе проводит исследования по запросу американских госучреждений.