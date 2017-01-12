Всемирный банк пересмотрел свои прогнозы по экономическому развитию Таджикистана в ближайшие два года в сторону снижения.

Реальный рост ВВП Таджикистана по итогам 2017года составит 4,5%, говорится в новом докладе Всемирного банка о перспективах развития мировой экономики. Это на 0,3% ниже июньского прогноза банка.

В 2018 году аналитики банка прогнозируют рост ВВП Таджикистана на уровне 5,2%, что на 0,1% ниже предыдущего прогноза.

Снижение прогнозов экономике Таджикистана авторы доклада обосновывают с возможным падением объемов денежных переводов трудовых мигрантов вследствие рисков спада российской экономике, а также с сокращением спроса на импорт.

В опубликованном во вторник, 10 января, докладе Всемирного банка отмечается, что в 2017 году прогнозируется некоторое ускорение темпов роста мировой экономики - до 2,7%.

«После наблюдавшегося на протяжении ряда лет разочаровывающего роста мировой экономики, радует появление признаков улучшения экономических перспектив, – заявляет президент Всемирного банка Джим Ён Ким. – Сейчас нужно воспользоваться этой динамикой и нарастить объемы инвестиций в инфраструктуру и человеческий капитал. Это крайне важно для ускорения устойчивого и инклюзивного экономического роста, необходимого для искоренения крайней бедности».