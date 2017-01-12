Сотрудничество в области образования является одним из приоритетов в отношениях ЕС и Таджикистана. Общее образование и профессионально-техническое обучение были выбраны в качестве новой сферы двустороннего сотрудничества на ближайшие годы.

Поддержка Европейского союза в этой сфере осуществляется путем реализации в течение 2014–2020 годов 3 проектов на общую сумму 75 млн евро. Сектор образования является важным направлением двустороннего сотрудничества Евросоюза и Республики Таджикистан. Основным документом, регулирующим взаимодействие в этой сфере, является Многолетняя индикативная программа на 2014–2020 годы, в которой сектор образования определен как приоритет. Также Национальная стратегия развития Таджикистана, которая охватывала предыдущие периоды, и новая стратегия, рассчитанная до 2030 года, четко определяют приоритеты страны через развитие системы образования, а также профессионально-технического образования.

В настоящее время Европейский союз вместе с Министерством образования и науки, а также Министерством труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан разрабатывает программу поддержки сферы образования. Основная цель - повышение качества образования и улучшение конечных знаний учащихся. Непрерывное повышение квалификации учителей также находится в центре внимания Евросоюза.

Следует отметить, что ЕС поддерживает сектор образования не только в Таджикистане, но и во многих других странах мира. Кроме того, осуществляется деятельность в вопросах трансграничного и международного образования.

Основным приоритетом для представительства ЕС в Таджикистане является общее среднее образование, регулируемое Министерством образования и науки республики, и профессионально-техническое обучение, которое относится к ведению Министерства труда, миграции и занятости населения. Евросоюз сфокусировал свое внимание на этих двух секторах и определил три направления:

1. Подготовка и переподготовка учителей в общеобразовательных учебных заведениях и мастеров профессионального обучения в профессионально-технических училищах. В этом направлении планируется тесное сотрудничество с Республиканским институтом повышения квалификации учителей и пятью институтами данного профиля в регионах.

Что касается профессионально-технического образования, находящегося в компетенции Министерства труда, миграции и занятости населения республики, будут выбраны несколько лицеев, на базе которых будет развернута программа переподготовки мастеров.

2. Разработка определенных стандартов для оценки успеваемости и знаний учащихся. Вместе с представителями Министерства образования и науки республики обсуждены вопросы, направленные на стандартизированный подход к оценке успеваемости учащихся. Благодаря разрабатываемой системе оценки знаний учащихся у Таджикистана появится возможность отслеживать и оценивать прогресс учеников, выявлять пробелы и недочеты системы и методики обучения, что позволит сфокусироваться на решении этих проблем. Также этот подход поможет Таджикистану в создании целостной, всесторонней системы оценки успеваемости учащихся республики, которая будет отвечать потребностям и особенностям таджикистанского общества, что необходимо для дальнейшего развития страны.

Польза от новой системы определения успеваемости учащихся – это прежде всего возможность сбора информации об успеваемости каждого учащегося на протяжении всего периода его обучения в школе, и чем старше он будет становиться, переходя из класса в класс, тем больше информации будет включено в единую базу данных, и таким образом можно будет отслеживать определенные тенденции и выявлять уязвимые места в процессе образования, что позволит Министерству образования и науки менять методологию обучения или внедрять новые дисциплины в школе, так называемые предметные куррикулумы. Евросоюз намерен профинансировать весь этот процесс, которого раньше не существовало. Подобная практика имеет место во многих странах мира и показала хороший результат.

3. Планирование и бюджетирование ресурсов, предназначенных для системы образования. ЕС будет оказывать техническую и консультативную помощь в отслеживании расходования выделяемых ресурсов с тем, чтобы они использовались более эффективно. В этом направлении предстоит огромная совместная работа с Министерством образования и науки, а также с районными отделами образования, которые непосредственно подчиняются местным хукуматам. Также в плане повышения потенциала в сфере бюджетирования и планирования ЕС поможет в разработке информационной системы управления сферой образования, что тоже немаловажно. В этом направлении планируется охватить вопросы подушевого финансирования, которое исходит из количества учащихся в школах, чтобы более упорядочить вопросы ассигнований по школам и повысить эффективность расходования предоставляемых средств. Все это в конечном итоге способствует эффективному использованию финансовых средств в системе образования. Еще один важный аспект в этом вопросе – инициирование общенационального диалога по вопросам образования. Конечно, реформы в сфере образования проводятся и будут проводиться, и поэтому очень важно повысить общественную осведомленность об этих реформах, чтобы общество знало о них и об их результатах.

Проект «Поддержка реформирования сектора образования в Республике Таджикистан» начнется в феврале следующего года и рассчитан на 42 месяца. Сфера образования, от развития которой зависит развитие страны в целом, – новое направление сотрудничества между ЕС и Таджикистаном.