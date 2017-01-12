Более 130 мероприятий предусмотрено провести в рамках Года молодежи, объявленного президентом страны в Таджикистане. Об этом сегодня на итоговой пресс-конференции сказал глава Комитета по делам молодежи, спорта и туризма Ахтам Абдуллозода.

«В этот год, объявленный президентом страны Годом молодежи, мы планируем провести ряд мероприятий, в числе которых улучшение инфраструктуры молодежных организаций, внесение изменений и дополнений в законодательство, касающееся молодежи, обучение профессиям и ремеслам, а также создание системы молодежных лагерей и взаимодействие с таджикистанской молодежью за пределами страны», - сказал глава Комитета по делам молодежи, спорта и туризма.

По его словам, в 2016 году было создано более 100 тысяч рабочих мест для молодежи, и в этом году планируется обеспечить работой еще большее количество людей.

В этом году будет продолжена практика двух прошлых лет, и представители молодежи из различных регионов страны отправятся друг другу в гости, чтобы ознакомиться с работой молодежных ячеек на местах и перенять передовой опыт.

В целях поощрения молодых кадров в 2016 году премия имени Исмоили Сомони была вручена 12 молодым ученым, а премией Комитета по делам молодежи, спорта и туризма в области культуры, журналистики, искусства, архитектуры, и программированию (информационных технологий) были отмечены 27 человек. Также 300 человек удостоились Президентской стипендии.

Что касается патриотического и нравственного воспитания, то лидер молодежи признал, что в этом направлении ведется определенная работа и уже разрабатывается программа по предотвращению преступлений среди молодежи. В рамках Года молодежи предусмотрено проведение разъяснительных мероприятий по предотвращению терроризма и экстремизма в стране с привлечением молодых ребят, которые вербовались в ИГИЛ, но вовремя смогли вернуться.

По его словам, анализ проделанной работы показал, что уровень преступности среди этой категории населения по сравнению с прошлыми годами заметно снизился. На вопрос о недавнем инциденте со школьниками в столичном районе Сино, который привел к гибели двух подростков, Абдуллозода отметил, что они проводили несколько встреч с родителями молодых людей, задействованных в массовой драке.

В целях привлечения молодежи к трудолюбию с 1 января по 15 марта текущего года по всей республике объявлена 75-дневная акция по посадке деревьев, приуроченная к 20-летнему юбилею национального единства в стране.

В планах Комитета в нынешнем году – проведение нескольких социологических исследований, которые помогут определить потенциал молодежи.