Комитет по делам молодежи, спорта и туризма планирует создать штаб по подготовке таджикских спортсменов к очередным олимпийским играм в Японии, которые пройдут в Токио в 2020 году.

Вершиной достижений таджикского спорта в 2016 году глава Комитета Ахтам Абдуллозода назвал сегодня золотую медаль легкоатлета Дилшода Назарова на Олимпийских Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.

По его словам, в 2017 году основной своей задачей Комитет видит создание необходимых условий для полноценной подготовки спортсменов, чтобы они смогли завоевать лицензии на Летнюю олимпиаду-2020.

Кроме того, ведется работа над разработкой новых государственных стандартов в сфере спорта. Сейчас на стадии рассмотрения находятся образцовый Устав для детско-юношеских спортивных школ, комплексная Программа развития видов спорта на 2017-2019 годы, Госпрограмма по футболу, рассчитанная на этот же период, и другие важные документы.

При разработке календаря Комитет учел возможности и перспективы всех видов спорта, которые культивируются в Таджикистане. Отдельными разделами идут планируемые мероприятия по олимпийским, неолимпийским и национальным видам спорта.

В настоящее время Комитет заботится о спортсменах, которые будут участвовать в этом году в Зимней универсиаде в Казахстане и Азиатских Играх в закрытых помещениях в Туркменистане.

«Для полноценной подготовки спортсменов к различным турнирам во всем Таджикистане функционируют 8 590 спортивных объектов, 129 из них были построены в 2016 году», - добавил Абдуллозода.