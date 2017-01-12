Сотрудникам Госдумы объявили о необходимости предоставлять сведения об общедоступной информации, которую они размещали в интернете, пишет «Коммерсант».

Предложение ознакомиться с новой формой отчетности о деятельности в интернете, как стало известно изданию, было размещено во внутренней сети Госдумы.

В отчете об активности в интернете, форму которого в конце декабря утвердило правительство, госслужащим, в числе прочего, необходимо в специально пронумерованной графе указат «адреса сайта» или «страницы сайта», где им размещалась «общедоступная информация». Точность сведений должна быть заверена подписью.

Сведения о деятельности в интернете должны быть сданы чиновниками до 1 апреля года, следующего за отчетным. Кандидаты на госслужбу должны предоставить такие отчеты за три календарных года, предшествующих году поступления.

Несколько чиновников в разговоре с "Ъ" отметили, что госслужащие будут существенно перегружены отчетностью, ведь и сейчас нужно, к примеру, отчитываться о доходах и расходах. Исполнить этот закон на практике затруднительно, говорят они.

При должном исполнении необходимо будет внести в табличку, предложенную формой, "все посты, выложенные в соцсетях", не говоря о других сайтах, отмечает один из собеседников "Ъ", но вспомнить обо всех своих действиях в сети затруднительно.

"Эта норма только начинает действовать, и инструкции до ведомств только будут доведены, как и необходимые образцы по заполнению форм",— уверен источник в аппарате Госдумы. Он убежден, что "конкретика не доведена ни до одного из госорганов". Но, поскольку тут власть действует "в том же русле, что и с декларациями о доходах (по итогам декларационной кампании информацию обобщает специальное управление в администрации президента.— "Ъ"), все будет доведено в срок", уверен собеседник "Ъ".

Предоставлять отчеты о размещении общедоступных данных в интернете чиновников обязаны по статье 20.2, добавленной в закон о госслужбе в июне 2016 года.

Статьи 20.2 предусматривает, что при предоставлении неполной или недостоверной информации чиновник может быть уволен. Претендентам на госслужбу, нарушившим требования этой статьи, может быть отказано в должности.