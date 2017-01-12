Примерно 80-90% завербованных эмиссарами экстремистских организаций граждан Таджикистана отправляются в Сирию и Ирак посредством территории России. Об этом заявил транспортный прокурор Таджикистана Абдурашид Гулматшо 12 января в ходе обсуждения послания президента Таджикистана в штаб-квартире ОАО «Таджик Эйр».

Он отметил, что многие граждане Таджикистана попали в сети эмиссаров экстремистских организаций, вербующих молодых людей и отправляющих их на «священную» войну с «неверными» в арабские страны, в России. «Часть из них погибли в ходе вооруженных противостояний», - сказал Гулматшо.

Он призвал родителей придать большое значение образованию своих детей, чтобы они впоследствии не стали жертвами различных экстремистских группировок.

«Многие родители отправляют своих детей на заработки в Россию и другие страны, как только они заканчивают среднюю школу. Большинство из них не имеют нормального мировоззрения и не владеют языком на элементарном уровне. Поэтому некоторые от безысходности присоединяются к экстремистам, отправляясь на войны в арабские страны», - сказал транспортный прокурор.

Он считает, что эти войны ведутся в интересах отдельные государств и группировок. «Наши же дети являются куклами в руках таких стран и группировок», - заключил Абдурашид Гулматшо.

Согласно данным Генеральной прокуратуры Таджикистана, в рядах террористических организаций в странах Ближнего Востока воюют свыше 1 тысяч граждан Таджикистана.