Около пяти часов оставался заблокированным тоннель "Шахристан" на трассе Душанбе-Худжанд в результате серьезной аварии: внутри тоннеля столкнулись три грузовика.

ДТП произошло в среду во второй половине дня. В результате движение автомашин по тоннелю было заблокировано с 18:14 до 22:18, сообщает КЧС и ГО при правительстве РТ.

По данным ведомства, внутри тоннеля столкнулись сразу три грузовых автомобиля: два из них следовали по маршруту Худжанд-Душанбе, а автомобиль марки «Дулан» - из Душанбе в Худжанд.

Водители оказались зажаты внутри кабин. Прибывшие на место ДТП спасатели деблокировали троих мужчин из автомобилей и транспортировали их в больницу Шахристанского района.

На данный момент усилиями спасателей Комитета, дорожной службы компании Innovative Road Solutions (IRS) и сотрудников милиции, один искорёженный автомобиль извлечен из тоннеля, автомобильное движение восстановлено. Работа по извлечению двух других грузовых машин продолжается, сообщает КЧС.