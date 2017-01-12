В Душанбе стартовал новый сезон проекта «Футбол ба назди шумо меояд» ("Футбол приходит к вам") среди дворовых детских команд.

Проект «Футбол ба назди шумо меояд», который был запущен в 2013 году, в этом сезоне пройдет в четвертый раз. Основной задачей проекта является вовлечения максимального количества детей в занятия футболом, отмечается на сайте Федерации футболта РТ.

За три года в проекте «Футбол ба назди шумо меояд» приняло участие 227 команд, было сыграно 3109 игр и задействовано около 6500 детей.

В новом сезоне в проекте будут задействованы практически все микрорайоны столицы - 36 микрорайонов Душанбе.

В соревнованиях участвуют 155 команд. Есть также команды, составленные из девочек. По итогам первого этапа лучшие 20 команд выйдут в финальную часть, где и разыграют Кубок Душанбе среди дворовых команд

Напомним, что начиная с 2015 года, согласно договоренности с Российским футбольным Союзом, победитель проекта «Футбол ба назду шумо меояд» получил право представлять нашу страну на международном турнире «Кожаный мяч» в России.

В 2015 году в финальной части турнира «Кожаный мяч», который проходил в городе Геленджик, принимал участие команда «Умед» – победительница проекта сезона-2015.

Стоит также отметить, что проект «Футбол ба назди шумо меояд» является лауреатом международной организации Peace and Sport , которая находится в княжестве Монако.