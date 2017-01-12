США могут признать присоединение Крыма к России только при наличии "более широкого" соглашения, которое уважало бы интересы Украины, заявил в среду Рекс Тиллерсон, которого избранный президент Дональд Трамп выдвинул на пост госсекретаря США.

В ходе слушаний в сенатском комитете по иностранным делам, посвященным рассмотрению кандидатуры Тиллерсона, один из сенаторов спросил его, считает ли Тиллерсон, что "США никогда не должны признать законность аннексии Крыма, как это было с балтийскими республиками", сообщают российские СМИ.

"Единственный способ, при котором это возможно — это более широкое соглашение, уважающее интересы украинского народа. Без него мы никогда не должны признавать (присоединение Крыма)", — сказал Тиллерсон.

Он также подчеркнул, что сейчас считает незаконным присоединение Крыма к России.

«Медуза» максимально коротко пересказала, что услышали сенаторы от человека, который при президенте Дональде Трампе будет отвечать за внешнюю политику США.

Мы никогда не будем друзьями с Россией, поскольку она не разделяет наши ценности. Но Россия может быть не врагом, а хотя бы недружественным противником.

Владимир Путин хочет поднять влияние России до уровня СССР. Россия доказывает, что с ней должны считаться, поскольку у нее есть ядерное оружие… НАТО не без причин обеспокоена ее возрождением. Вопрос такой: хотим ли мы, чтобы дела пошли еще хуже — или Россия заслуживает другого отношения?

Доклад об атаках российских хакеров во время президентской кампании в США тревожен. Но я пока не ознакомился с его засекреченной частью.

Владимир Путин — военный преступник? Я бы не стал использовать этот термин. Это очень серьезные обвинения, я бы хотел иметь больше информации.

Владимир Путин может стоять за убийствами россиян, критиковавших власть? Есть засекреченная информация, с которой я еще не ознакомился.