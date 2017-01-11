Сейчас в Таджикистане насчитывается 17 тыс. врачей различных профилей и 45 тыс. медсестер.

Первый замминистра здравоохранения и соцзащиты населения страны Саида Умарзода сегодня рассказала журналистам, что в Таджикистане работают 17 тыс. 745 врачей различных профилей и 45 тысяч 880 человек медперсонала среднего звена.

"В прошлом году обеспеченность врачами на 10 тыс. населения в стране составила 20,8 и среднего медперсонала 53,7. В процентном соотношении 55,9% и среднего медперсонала 41,5% соответственно". - уточнила она.

По словам Умарзода, численность врачей общей практики (семейных врачей) в медучреждениях первичной помощи составляет 4 тыс. 154 (77,7%), а необходимо 5 тыс. 333. Аналогично и со средним медперсоналом семейной медицины - есть 6 тыс. 652 (62,3%) медсестры, а необходимо 10 тыс. 667. "Соответственно, семейная медицина в стране нуждается еще в 1179 врачах и 4015 медсестрах", - заявила представитель Минздрава.

Президент страны Эмомали Рахмон в своем послании пардаменту отметил, что в Хатлонской области, где проживают 3 млн. человек, на 10 тыс. приходится лишь 11,3 врача.

По его словам, это самый низкий показатель по сравнению с другими областями. Так, обеспечение медперсоналом города Душанбе составляет более 77 врачей на 10 тыс., в ГБАО - 23, а в Согдийской области - 20.

По мнению специалистов, в советский период обеспеченность врачами на 10 тыс. населения в Таджикистане составляла более 46,9.

Они указывают, что показатель соотношения врачей и средних медработников остается неудовлетворительным. По их оценке, этот показатель должен составлять в идеале 1:4—1:5. Между тем, на селе все показатели обеспеченности значительно ниже, чем в городах, и сохраняется тенденция к их дальнейшему ухудшению. В сельской местности отмечается наибольшая текучесть кадров из-за бытовой не обустроенности и неудовлетворенности условиями работы.