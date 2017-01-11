В аптеках и на рынках Таджикистана в прошлом году изъято из продажи более 1,5 тыс. наименований лекарственных средств, опасных для здоровья человека.

Такие данные привела сегодня на пресс-конференции первый замминистра здравоохранении и соцзащиты населения страны Саида Умарзода.

По ее словам, в прошлом году Службой по госнадзору за фармацевтической деятельностью были проверены 1 тыс. 470 фармацевтических и две сотни лечебно-профилактических учреждений.

По итогам проверок в фармучреждениях было изъято из продажи 1545 наименований лекарственных и медицинских препаратов в количестве 152,5 тыс. единиц, отметила Умарзода.

По ее словам, 685 наименований (8,6 тыс. штук) были изъяты из продажи из–за того, что у лекарств истек срок годности/, 853 наименования (143,5 тыс. штук) - из-за отсутствия сертификата соответствия стандартам качества, еще 7 наименований лекарственных препаратов (371 единица) были завезены в страну контрабандным путем.

Всего в прошлом году было уничтожено более 3,8 тонн некачественных медикаментов», отметила Умарзода.