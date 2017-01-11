Вода - источник жизни, но, попадая через насосы в систему, а затем по кранам в наши квартиры, она становится товаром и услугой, такой же, как и любые другие товары и услуги на рынке. Но знаем ли мы, как защищать наши права и интересы в этой сфере? Рекомендации и советы от Союза потребителей Таджикистана.

Услуги водоканала, конечно же, отличаются от других услуг, прежде всего общим характером их оказания. С одной стороны - поставщик питьевой воды, с другой стороны – потребители со всей улицы или города, а иногда, в зависимости от масштаба монополии, может быть и вся страна. Монополисты не могут оказывать нам услуги индивидуального характера, поэтому услуги потребители получают одного качества, по одним условиям, по одной и той же цене. Однако во всем остальном это такая же услуга, как услуги химчистки или сапожной мастерской, и должна оказываться в соответствии с требованиями Закона «О защите прав потребителей» и другими нормами законодательства нашей страны. Как показывает практика Союза потребителей, правонарушения в этой области носят более специфический характер в силу особенностей отрасли. Условно данные правонарушения можно группировать следующим образом:

Счета, задолженности, расчеты

Наверное, одно из наиболее частых правонарушений, особенно в городской части нашей страны. Вариации нарушений здесь от разного количества проживающих до всплывающих задолженностей за прошлые годы. Проблемы возникают из-за плохого менеджмента клиентской базы, у водоканалов не всегда есть возможности и ресурсы отслеживать количество проживающих, своевременно вносить изменения в свои данные. Нередко другим предметом спора становится фактическое количество проживающих и количество прописанных в квартире. Тут представители водоканалы правы, потому что воду использует фактическое количество, а не количество людей «на бумаге». Закон в данной ситуации тоже на стороне «фактических расходов» - статья 6 Закона «О защите прав потребителей» определяет: «Потребитель оплачивает только фактически полученное им количество товара», то есть не больше, не меньше, а то, что было получено по факту. Конечно, все эти споры пропадают, если установлен счетчик. Но со счетчиками другие проблемы.

Счетчики

Счетчики сегодня установлены только в Душанбе, Худжанде и еще в некоторых районах. Все отношения по счетчикам четко регулирует уже упомянутая статья 6 Закона «О защите прав потребителей», согласно которой «учет действительно полученного потребителем товара (работы, услуги), обеспечивается продавцом (изготовителем, исполнителем) по показаниям средств измерений, поверенных и клейменных госорганами по стандартизации и метрологии. Перечисленные и другие мерительные приборы индивидуального учета количества полученных потребителем товаров (работ, услуг) являются собственностью продавца (изготовителя, исполнителя) и им обслуживаются».

То есть счетчик устанавливается, проверяется, ремонтируется и обслуживается со стороны водоканала. Задача потребителя тут разве что сверять показания и, если счетчик вдруг по каким-либо причинам перестал работать, постараться незамедлительно сообщить поставщику. Споры в этой сфере возникают, когда отдельные контролеры водоканалов, пользуясь незнанием гражданами норм статьи 6, «перекидывают» ответственность по счетчику на потребителей. В остальном исправно работающий счетчик снимает любые вопросы по выставленным счетам.

Качество и безопасность питьевой воды

Согласно действующим ГОСТам и санитарным правилам и нормам в дома должна подаваться вода, прошедшая соответствующую санобработку. Но это идеальный вариант, так как нет уверенности, что это сделано должным образом, поэтому воду рекомендуется перед употреблением хотя бы кипятить. Потребитель не профессионал и, конечно же, не может определить соответствие воды указанным нормативам, но вот несколько простых тестов, которые помогут вамв этом.

Итак, чистая и безопасная для здоровья питьевая вода должна быть прозрачной, бесцветной, без посторонних запахов и примесей, без осадка. В домашних условиях эти основные свойства воды можно измерить, к примеру, следующим образом:

Проверка стеклом. Капните воду на чистое стекло или зеркало и подождите, пока вода испарится. Чистая вода после высыхания не должна оставлять следов на поверхности.

Осадок. Чистая вода не должна иметь осадка. Проверить просто: надо налить в двух- или трехлитровую банку воды, закрыть крышкой и оставить ее на 2-3 дня, лучше в темном месте. Если позже вы обнаружите осадок или налет, вода покрылась пленкой или поменяла цвет - она не должна употребляться внутрь, так как имеет в своем составе вещества, которые зачастую вредны для здоровья человека.

Например, зеленый налет на стенках банки говорит о наличии в воде простейших водорослей, осадок означает присутствие в жидкости органических веществ, а масляная пленка на поверхности безошибочно выдаст наличие посторонних химических соединений.

Жесткость. Жесткость воды в домашних условиях можно проверить намыливанием. Если в воде плохо пенится мыло - вода жесткая. Мягкая вода считается полезней для организма.

Если хоть один из этих тестов дал отрицательные результаты, то это еще не означает что вода в вашем доме плохого качества, это значит, что у вас есть повод обратиться в соответствующие органы для более обстоятельной и профессиональной проверки.

Качество и безопасность услуг

Законодательство устанавливает также и требования к качеству и безопасности услуг по питьевому водоснабжению и санитарии. Критериями определения качества выступают: беспрерывность подачи и напор подаваемой воды. И эти два критерия также регламентированы и должны отвечать установленным к ним требованиям. К примеру:

Перерывы в подаче. В системе водоснабжения в идеале могут быть перерывы в подаче в двух случаях: форс-мажор (стихийные бедствия и т.д.), технологические требования (профилактика, ремонт), в этих случаях поставщик может без предварительного уведомления потребителей (форс-мажор, авария), с предварительным согласованиемили уведомлением (профилактика, ремонт) временно прекратить подачу воды. Но и эти перерывы регулируются техническими нормами. Конечно, период ограничений при форс-мажорных обстоятельствах прогнозировать трудно, но отключения для профилактики и ремонта должны быть в определенных временных рамках. И эти рамки - это допустимое время перерывов в подаче питьевой воды населению, которое указано в СНиПе РТ (МКС ЧТ) 40.01-2008, где приведены различные категории населенных пунктов и соответствующие требования.

Напор воды в системе. Можно привести также нормы, приведенные вдругом СНиПе - СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий. В соответствии с пунктом 7.3 СНиПа, в сети должен быть такой напор холодный воды, который будет обеспечивать для разных санитарных приборов (ванная, умывальник, душ и т.д.) следующее количество воды в единицу времени (литров):

Приведенные данные - это выборочные цифры из СНиПа, там также приведены расходы для других типов санитарных приборов. Данные являются условными, дающими показатели среднего расхода воды для данных санитарных приборов при напоре, который должно обеспечивать предприятие водоснабжения. Это не постоянный напор; понятно, что в вечерние часы, когда идет активное использование воды, и ночью или в середине дня напор может отличаться.

…Конечно, это идеальные условия питьевого водоснабжения. И может, сегодня в стране услуги, получаемые нами, далеки от идеала, но, тем не менее, это действующие требования законодательства. И это то, за что мы с вами платим, а значит, и можем и должны требовать соответствующее качество и безопасность.