В Минздраве предлагают предоставить работодателям возможность увеличивать продолжительность рабочего дня сотрудников пропорционально времени, потраченному на перекуры. Такое предложение содержится в антитабачной концепции Минздрава на 2017–2022 годы, передает RNS со ссылкой на копию документа.

«Возможность работодателя увеличивать продолжительность рабочего времени работника пропорционально времени, потраченному им на курение табака в течение рабочего дня», — говорится в документе.

Концепция также предлагает непрерывное повышение ставок на табачные изделия до уровня налогообложения среди стран Европейского региона ВОЗ, в том числе ведомством предлагается с 2017 года ввести налог на розничную продажу обычных и электронных сигарет в размере 10% от цены товаров с направлением средств в бюджеты регионов.

Ранне сообщалось, что Минздрав хочет запретить продажу табака родившимся с 2015 года.