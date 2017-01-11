Президент  Таджикистана Эмомали Рахмон сегодня  произвел кадровые изменения в структуре Главного архивного управления при правительстве республики.

12:59 6 октябр, 2015

Возвращение клана Лангариевых?

Постановлениями правительства республики Дилором Мирсаидова освобождена от должности Начальника Главного архивного управления при правительстве РТ с формулировкой «в связи с переходом на другую работу», сообщает пресс-служба главы государства. 

Начальником Главного архивного управления при правительстве Республики Таджикистан назначена Джамиля Салмон Лангари, которая до нового назначения работала вице-мэром Душанбе.  

Джамиля Лангариева – родная сестра некогда влиятельных братьев (Бахтиёра, Файзали, Лангари и др), работавших в военной сфере, до назначения в мэрию занимала пост заместителя ректора медицинского университета им. Авицены в Душанбе, где занималась вопросами воспитания и культуры.