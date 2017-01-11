Американское издание Buzzfeed опубликовало 35-страничный доклад о сборе российскими спецслужбами компромата на избранного президента США Дональда Трампа. Документ, как утверждается, был подготовлен неназванным бывшим сотрудником британской разведки, пишет «Медуза».

Автор доклада заявляет, что бывший сотрудник российских спецслужб рассказал ему о слежке ФСБ за Трампом, когда тот был в Москве в 2013 году. В частности, как утверждается, российские спецслужбы прослушивали номер в отеле Ritz Carlton, куда Трамп приглашал проституток.

Buzzfeed отмечает, что этот доклад несколько месяцев обсуждался в среде журналистов, парламентариев и представителей разведки. Корреспонденты издания пытались проверить содержащиеся в документе факты, но не смогли подтвердить или опровергнуть их.

При этом в документе есть неточности, которые Buzzfeed называет «явными ошибками». Так, автор несколько раз опечатался в названии «Альфа-Групп» и называет подмосковную Барвиху местом, где живут исключительно представители высших ветвей российской власти и их приближенные.

Трамп назвал доклад ложным, а его публикацию — «политической охотой на ведьм».

Советник избранного президента Келлиэнн Конвей также заявила, что ей ничего не известно о том, что представители американской разведки докладывали Трампу о содержащемся в документе компромате.

Ведущие американские спецслужбы ранее пришли к выводу, что в ходе предвыборной кампании в США российский президент Владимир Путин приказал дискредитировать кандидата от демократов Хиллари Клинтон, чтобы помочь избраться республиканцу Дональду Трампу.

Россия отвергла все обвинения в причастности к воздействию на выборы. Трамп, в свою очередь, признал, что кто-то мог провести хакерские атаки против его соперников.