Геологическое ведомство Таджикистана заступилось за Китай, присутствие которого в таджикской горнорудной промышленности расширяется с каждым годом. Саму постановку вопроса относительно предоставления привилегий китайским компаниям в ведомстве считают неприемлемой.

«Китай является одной из самых развитых стран мира, одним из надежных партнеров правительства Таджикистана. Не следует таким образом сформулировать вопрос», - заявил начальник Главного управления геологии при правительстве Таджикистана Мурод Хол 10 января на пресс-конференции, отвечая на вопрос о предоставлении привилегий китайским компаниям и расширении их присутствия в горнодобывающем секторе Таджикистана.

Он не согласен со связыванием компаний с конкретными странами, отмечая, что «каждая отдельная компания сама является ответственной за свою хозяйственную деятельность».

«Мы от имени правительства Таджикистана проводим открытые переговоры с теми или иными компаниями на конкурсной основе. Победившая компания соглашается с условиями и требованиями правительства, получая лицензию на разработку месторождения», - сказал Мурод Хол.

При этом, он подчеркнул, что компания – победитель предоставляет правительству определенный бонус в виде денег для получения месторождения.

«Если компания соответствует требованиям правительства Таджикистана, почему не предоставить ей лицензию», - добавил он.

Отметим, что Таджикистан в связи с ограниченностью финансовых ресурсов вынужден уступить право на разработку своих богатых месторождений Китаю. Только для разработки золотоносных месторождений китайские компании получили уже семь лицензий.

Кроме того, Таджикистан обладает месторождениями сурьмы, ртути, свинца, цинка, серебра и каменной соли, которые считаются одними из крупнейших на пространстве СНГ.

Горнодобывающая деятельность осуществляется более чем по 70 видам месторождений ископаемых, включая золото, серебро, вольфрам, уголь, свинец, олово и другие минералы.

При этом удаленное местоположение Таджикистана от мировых рынков и основных транспортных артерий приводит к тому, что транспортные затраты и затраты на развитие инфраструктуры становятся факторами, которые препятствуют возможности добычи минеральных ресурсов.