Деятельность органов самоуправления посёлков и сёл (джамоатов) Таджикистана до сих пор остается непрозрачной, а председатели до сих пор избираются по предложению правительства. Все это предлагает изменить председатель Комитета местного развития при президенте РТ Косим Рахбар.

Сегодня в Таджикистане республике функционируют 430 джамоатов, из них 60 являются поселковыми. Непрозрачность их работы, прежде всего, бросается в глаза в сфере оказания государственных услуг населению, заявил на итоговой пресс-конференции глава Комитета Косим Рахбар.

По его мнению, это связано с отсутствием законодательной базы в этой сфере. «К примеру, до сих пор нет единого реестра госуслуг, оказываемых населению со стороны джамоата. Взаимоотношения лиц, которые оказывают государственные услуги на уровне органов самоуправления посёлков и сёл, и населением не урегулированы законом», - отметил глава Комитета.

По его словам, чтобы улучшить деятельность джамоатов и поселковых советов, Комитетом местного развития разработана Концепция управления местными развитием до 2030 года. На основе этого документа совместно с USAID подготовлен Проект решения правительства создать в четырех джамоатах - Суджун (ГБАО), Бободжон Гафуров (Согд), Карим Исмаилов (Вахдат, ГРРП) и Яван (Хатлон) в экспериментальном порядке джамоаты с независимыми бюджетами. После окончания пилотного проекта во всех джамоатах Таджикистана могут быть образованы свои бюджеты.

В настоящее время, согласно Закону об органах самоуправления поселков и сел, их бюджеты подготавливаются решением джамоата и принимаются на его собрании. Однако, на практике большинство из них не обладают средствами, чтобы образовать свой бюджет, и деньги им распределяются из районного или областного бюджета.

В итоге, из-за отсутствия собственных финансовых ресурсов, оказание услуг пущено на самотек, отсюда многочисленные жалобы населения на побор денег за получение справки и других необходимых документов. Сегодня ни в одном джамоате точно не скажут, сколько стоит, например, получение справки с места жительства.

Согласно проекту Комитета местного развития, создание автономных бюджетов и реестра оказываемых услуг может решить данную проблему.

Косим Рахбар заявил о необходимости поднятия статуса председателя джамоата путем укрепления его авторитета.

«Сейчас председатели джамотатов избираются по предложению правительства. Однако было бы лучше, если бы в выборах участвовали альтернативные кандидаты и граждане избрали бы лучшего кандидата», - сказал Косим Рахбар.

В то же время, по его словам, прямые выборы председателей со стороны народа, как это было в Кыргызстане, не приведут ни к чему хорошему. «Там были случаи, когда население одной сельской общины за один день сменило трех председателей. Это может привести к нежелательным последствиям. У нас лучше выдвигать на должность главы джамоата на альтернативной основе несколько кандидатур с учетом мнения жителей и назначить его со стороны руководства района», - сказал Косим Рахбар.

По его мнению, в этом случае повысится ответственность и самого председателя, так как он будет отчитываться перед народом чаще, и граждане будут нести ответственность за действия того чиновника, за которого они проголосовали.

«Но это возможно только при усилении гражданской активности самого населения регионов», - считает глава Комитета.