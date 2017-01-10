Посол Афганистана в России Абдулкаюм Кучи - близкий родственник президента Ашрафа Гани, заявил, что в Таджикистане действуют мафиозные группы, которые занимается наркотрафиком.

«Таджикистан - это маленькое государство, где проживают менее 5 миллионов человек, из которых один миллион – русские. В этой стране культура - русская, официальный язык – русский. Таджики не имеют право писать на своем родном языке, они даже изменили свою письменность. В Таджикистане активно действует мощная мафия», - приводит Радио «Озоди» выдержки из видеоинтервью.

Абдулкаюм Кучи в интервью видеоблоггеру Шафе Аёру, которое на днях появилось в YouTube, обвинил в наркотрафике и Россию.

«Я во время встречи с одним высокопоставленным российским чиновником сказал ему, что наркотики выращивают в Афганистане, но за этим стоите вы (русские) и таджикская мафия», - сказал он видеоблоггеру.

Между тем, в МИД Таджикистана пока никак не комментируют данное заявление.

На сайте внешнеполитического ведомства есть только информация от 5 января о том, что в Душанбе состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Таджикистана Низомиддина Зохиди с послом Исламской Республики Афганистан в Республике Таджикистан Мухаммадгулом Залмаем Юнуси.

Департамент информации МИД РТ отмечает, что в ходе беседы состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам таджикско-афганских отношений и дальнейшего развития сотрудничества в политической, экономической, культурно-гуманитарной сферах и в области безопасности.

Тем временем, пишет «Озоди» со ссылкой на афганские СМИ, в связи с заявлением Кучи МИД Таджикистана вручил послу Афганистана в Душанбе ноту протеста.

Таджикские эксперты считают недозволительным такие высказывания со стороны дипломата.

«Заявление посла Афганистана в России Абдулкаюма Кучи о том, что в Таджикистане существуют мощные мафиозные группировки, которые занимаются контрабандой афганских наркотиков, похоже на бред не совсем здорового человека», - заявил «АП» таджикский политолог, эксперт по вопросам современного Афганистана Косими Бекмухаммад.

«Реалии сегодняшнего Афганистана таковы, что послы Кабула в мощных государств мира назначаются непосредственно президентом ИРА Мухаммадом Ашраф Гани и он доверил пост посла своей страны в Москве родному дяде Абдулкаюму Кучи, который в конце прошлого года сделал вышеназванное заявление одному афганскому видеоблоггеру», - отметил Косими Бекмухаммад.

"Посол просто не имел права делать такое скандальное, необоснованное заявление, которое далеко от дипломатии", - заявил эксперт.

«Афганский дипломат в своем заявлении отмечает, что численность населения сегодняшнего Таджикистана составляет около 5 миллионов, из которых более одного миллиона составляют русские, что является доказательством того, что его знания о Таджикистане низки, ведь такие цифры были двадцать лет тому назад – в конце 80-х годов прошлого столетия», - считает таджикских эксперт.

В свою очередь, начальник отдела общественных связей антинаркотического ведомства Таджикистана полковник Хушнуд Рахматуллоев, назвав заявление афганского дипломата безосновательным, заявил, что «в нашей стране вообще не существуют мафиозных группировок, занимающихся контрабандой наркотиков».

«Имеются организованные преступные группировки, занимающиеся распространением наркотиков, вот с ними мы и ведем борьбу», - отметил Рахматуллоев.

Между тем, как сообщает Радио «Озоди», в посольстве Афганистана в Душанбе отреклись от высказываний посла своей страны в России о Таджикистане и заявили, что слова дипломата не отражают официальную позицию Кабула.

Один из сотрудников посольства Афганистана в Душанбе в беседе с "Озоди" 9 января заявил, что высказывания посла Абдул Каюма Кучая – «его личное мнение и не отражают позицию Кабула».