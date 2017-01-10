Глава Узбекистана Шавкат Мирзияев на встрече с сотрудниками органов прокуратуры, сообщил им о том, что в будущем их работа будет оцениваться по балльной системе. Также президент Узбекистана обязал прокуроров, которые «в колониальный период получили название обвинителя» заслужить теперь право называться «защитником».

Встреча президента Шавката Мирзияева с сотрудниками органов прокуратуры состоялась в преддверии Дня работников органов прокуратуры, который отмечается 8 января.

«Начиная с 2017 года будет внедрена система отчетности перед населением хокимов всех уровней, руководителей органов прокуратуры и внутренних дел. Кроме того, в регионах будет составляться ежемесячный рейтинг деятельности прокуроров. Их работа будет оцениваться исходя из показателей этого рейтинга», – отметил президент.

Мирзияев, который особо подчеркнул, что «за каждым принимаемым прокурором решением стоит судьба человека», добавил, что немало обращений поступают в виртуальную приемную премьер-министра касательно деятельности органов прокуратуры.

«В открытую в прошлом году виртуальную приемную премьер-министра от граждан поступило 311 тысяч обращений. Среди них немало обращений, касающихся деятельности органов прокуратуры. Эти факты вызывают сожаление. Почему увеличиваются проблемы в жизни людей? Большая часть обращений – это последствия безответственности соответствующих руководителей, в том числе органов прокуратуры», – отметил Шавкат Мирзияев.