Холдинговая компания, которая появится после слияния Yahoo! и Verizon, будет называться Altaba Inc.

После завершения сделки по слиянию с телекоммуникационной компанией Verizon компания Yahoo! сменит название, она будет называться ​Altaba Inc. Об этом говорится в материалах Комиссии по ценным бумагам и биржам США.



Впрочем, некоторые СМИ, например The Verge, предполагают, что новое название будет относится только к холдинговой компании, а бренд Yahoo! сохранится.



Компанию по завершении сделки покинут президент и главный исполнительный директор Марисса Майер, а также еще пять членов совета директоров включая сооснователя Yahoo! Дэвида Фило.



О предстоящей сделке компании объявили в июле 2016 года. В результате ее должен появиться холдинг с месячной аудиторией более чем в 1 млрд человек. Verizon приобретет интернет-активы Yahoo за $4,83 млрд, при этом доля Yahoo! в Alibaba Group под контроль Verizon не перейдет



В рамках сделки под контроль Verizon перейдут, в частности, сервис электронной почты Yahoo! Mail, услугами которого каждый месяц активно пользуются примерно 225 млн человек, сервис видеорекламы BrightRoll, сервис аналитики мобильных приложений Flurry, рекламный сервис Gemini и ряд других сервисов, объединенных порталом Yahoo. В будущем все эти активы будут интегрированы в бизнес ранее приобретенной Verizon компании AOL.



В сентябре Yahoo! подтвердила, что хакерам удалось похитить данные 500 млн учетных записей пользователей в результате кибератаки в 2014 году. Как отметил тогда глава департамента интернет-компании, получить доступ к закрытыми данным смог хакер, чьи действия спонсировало «правительство государства». «Онлайн-вторжения и кражи при поддержке государства становятся все более распространенным явлением в техиндустрии», — отметили в Yahoo!