Состояние российских миллиардеров после победы Дональда Трампа на выборах президента США увеличилось на 29 миллиардов долларов, пишет Forbes. Рост, отмечает издание, объясняется укреплением национальной валюты и повышением стоимости российских ценных бумаг.

В частности, по оценке издания, акционеры «Новатэка» Леонид Михельсон (первое место российского списка Forbes 2016 года) и Геннадий Тимченко увеличили свои состояния на 1,9 и 1,8 миллиарда долларов из-за 16-процентного роста акций компании.

Другие участники первой десятки рейтинга самых богатых бизнесменов РФ, Алексей Мордашов (совладелец «Северстали») и Владимир Лисин (совладелец Новолипецкого металлургического комбината) стали богаче соответственно на 1,6 и и 1,4 миллиарда долларов. Состояние главы «Лукойла» Вагита Алекперова выросло на 1,8 миллиарда, считают в Forbes.

По оценке издания, росту состояния российских миллиардеров способствовало подорожание акций российских компаний, укрепление рубля, увеличение цен на нефть, а также надежды на улучшение отношений РФ с США и Евросоюзом.

Совокупное увеличение состояния миллиардеров из РФ, как пишет Forbes, оказалось больше, чем в какой-либо другой стране кроме США. В среднем российские миллиардеры стали богаче на 7,1 процента с момента победы Дональда Трампа (американские — на 2,8 процента).

В рейтинг миллиардеров, который составляет журнал Forbes, в 2016 году вошли 77 россиян.

Республиканец Дональд Трамп выиграл выборы президента США, которые прошли в ноябре 2016 года. Он завоевал меньше голосов избирателей, чем его соперница, демократ Хиллари Клинтон, однако получил больше голосов выборщиков.

Администрация президента США Барака Обамы обвинила Россию в попытке повлиять на исход выборов путем кибератак и пропаганды. В Белом доме считают, что РФ пыталась снизить шансы Хиллари Клинтон на победу. РФ эти обвинения отвергает.