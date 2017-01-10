Решением Совета нижней палаты парламента Таджикистана все депутаты Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли республики с 11 по 20 января будут находится в регионах страны с целью разъяснения своим избирателям пунктов послания президента парламенту.

Депутаты также изучат мнение населения по законотворческому процессу, сообщил «АП» источник в парламенте страны.

Он также отметил, что во всех регионах страны местными органами государственной власти образованы группы из числа активистов для разъяснении населению пунктов послания президента. Так, мэрия города Сарбанд Хатлонской области образовала группу в составе 40 женщин-активисток, которые проведут обход жилья всех жителей города с целью разъяснения пунктов послания.

В ходе встреч же народных избранников также будут особое внимание обращено разъяснению населению законов Таджикистана «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов» и «Об ответственности родителей за обучение и воспитание детей».