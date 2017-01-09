ОАО «Таджиксодиротбанк» с 3 января начал переоформление депозитных договоров вкладчиков на новых условиях. Вкладчики, желающие отозвать свои средства, ежемесячно могут получать по частям определенную сумму своих вкладов. Но, данное условие устраивает не всех клиентов банка.

Согласно принятому плану оздоровления, банк начал возвращать депозитные средства клиентов в соответствии с утвержденным графиком, согласно которому каждый клиент по телефону приглашается на индивидуальные беседы для обсуждения вопросов продления срока депозитов или же их возврата.

На данный момент каждый клиент может получить от 50 до 200 долларов в месяц.

Некоторые клиенты банка с пониманием относятся к политике банка, другие рады, что получили возможность, хотя бы по частям вернуть свои «кровные». Но, среди клиентов есть и те, кто хочет вернуть все свое и сразу…

…Пытаясь прояснить ситуацию с выплатами в «Агроинвестбанке», мы побывали и в этом банке, но снимать на камеру охрана запретила нам в категоричной форме. Между тем, известно, что этот банк не возобновил выдачу денег по вкладам.