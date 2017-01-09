Руководство Центра стратегических исследований при президенте Таджикистане считает, что журналистам в республике предоставляется достаточно свободы. Закрытые же некоторых таджикских СМИ в Центре связывают с экономическими проблемами.

«В течение последние 10-15 лет мы стали свидетелями того, что многие СМИ закрылись, не выдержав конкуренцию в условиях рыночной экономики. Закрытие этих СМИ, прежде всего, было связано с банкротством, а не с вопросами свободы слова», - заявил директор ЦСИ Худоберди Холикназар в понедельник, 9 января, на пресс-конференции в Душанбе.

По его мнению, та свобода, которой пользуются таджикские журналисты, не существует во многих странах Центральной Азии.

Главный таджикский стратег призывает журналистов быть осторожнее при подготовке своих материалов. Он считает, что в условиях неспокойного мира «игры в демократию» могут привести к повторной дестабилизации обстановки в стране.

Холикназар уверен, что навязанное мировыми державами странам Ближнего Востока многообразие мнений привело к плачевным последствиям. «Мы имеем горький опыт гражданской войны и должны отстаивать и защищать любыми путями межтаджикский мир и согласие, а не разделять общество», - заключил он.

По мнению первого заместителя главы ЦСИ Сайфулло Сафарова, слишком большая свобода слово в неустойчивых обществах может навредить государству. «В развитых государствах чем больше свободы слова, тем лучше. Там свобода слова является фактором стабильности и мира, активизации граждан. Однако для государств, которые находятся на переходном этапе, высокий уровень свободы слово вреден», - считает Сафаров.

Отметим, что за последний год в Таджикистане закрылись четыре СМИ – «Вечерний Душанбе», «Дам», «Нигох» и «Точньюс». Еще несколько других изданий находятся на грани закрытия, более 10 журналистов покинули Таджикистан.

В связи с этим месяц назад медиаорганизации республики призвали правительство Таджикистана и представительства международных организаций строго выполнять свои обязательства по соблюдению права на свободу слова и выражения мнений.

«В последние два года ситуация в этой сфере резко ухудшилась, о чем свидетельствуют отчеты национальных и международных организаций, однако уполномоченные органы игнорируют их выводы и рекомендаций», - говорилось в распространенном заявлении медиаорганизаций.

В заявлении напоминалось, что в обнародованном Всемирном индексе свободы прессы журналистской правозащитной группы «Репортеры без границ» в 2016 году Таджикистан продемонстрировал наибольший регресс и опустился на 34 позиции, заняв 150 место из 180. «Ни одна из стран мира в этом году так резко не опустилась в этом рейтинге», - подчеркивалось в заявлении.