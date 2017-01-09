Введение свободного обращения валюты в Узбекистане неизбежно ведет страну к девальвации.

С 2017 года в стране планируется масштабная финансовая реформа. В ноябре 2016 года Шавкат Мирзиёев вынес на всеобщее обсуждение проект постановления «О приоритетных направлениях валютной политики». Документ рассматривается по сути как предвестник реформы по отмене валютных ограничений в стране, пишет казахстанское агентство 365info.kz.

Ключевой момент документа — установление курса национальной валюты по отношению к иностранным валютам исключительно с использованием рыночных механизмов.

Документ был принят, когда в стране шла предвыборная агитация кандидатов в президенты Узбекистана.

Сегодня банковские операции и разрешения по переводу сумов в иностранную валюту создают большие преграды для бизнеса, от этого страдают туристы и простые граждане страны. Иностранные компании не хотят рисковать своей прибылью, если ее нельзя конвертировать и вывезти. Поэтому, к примеру, по официальным данным, в Узбекистане действуют всего 800 фирм и организаций с российским капиталом, а в соседнем Казахстане — 20 тысяч.

Валютный рынок Узбекистана

Узбекистан — единственная страна на пространстве СНГ, где существует три курса конвертации валюты

Курс Центрального банка, по которому производится обязательная продажа валютной выручки экспортеров в размере 50% от общей суммы экспортной валютной выручки. Покупка валюты по этому курсу на практике происходит в основном по государственным внешнеэкономическим контрактам и в редких случаях по негосударственным. Также этот курс обязателен к применению для учета хозяйственных операций в иностранной валюте, т. е. для бухгалтерского учета. В настоящее время курс ЦБ Узбекистана 3239.62 сум за один доллар.

Курс безналичной валюты, по которой производятся безналичные расчеты – покупка и продажа безналичных сумов между реальными импортерами - экспортерами. Именно по этому курсу экспортеры продают оставшиеся 50% своей валютной выручки импортерам, которые нуждаются в валюте для оплаты импортных контрактов. На практике, единой торговой площадки, где устанавливается такой курс, не существует, несмотря на формальное существование валютной биржи. В настоящее время это курс колеблется от 9100 до 9500 сумов за один доллар.

Курс наличной валюты, по которой осуществляется покупка и продажа на рынке или в иных местах. Это курс конвертации для физических лиц, для выезжающих заграницу, для обмена наличной валюты, поступающей из-за границы, и для покупки валюты средними и мелкими предпринимателями. В настоящее время этот курс составляет примерно 6500-6600 сумов за один доллар.

Помимо этого, существуют такие структурные ограничения как обязательная продажа 50% валютной выручки экспортеров по курсу ЦБ. Использование оставшейся части валютной выручки тоже сопряжено со значительными ограничениями.

Что означает либерализация валютной политики

Теперь же, согласно новому закону, разрешается свободно ввозить и вывозить из страны до 10 тысячи долларов, при этом сумму до 2 тысяч долларов декларировать будет не нужно. Также планируется разрешить покупать за валюту товары с помощью пластиковых карт.

Для бизнеса снимаются ограничения на обмен валюты и торговые отношения с иностранцами. Закон разрешает индивидуальным предпринимателям оплачивать импорт товаров и услуг без создания юридического лица.

Экспортеры и импортеры получают право приобретать валюту на внутреннем рынке. Большие возможности открываются для зарубежных фирм — нерезиденты Узбекистана смогут открывать счета в банках страны.

Самое важное — выручка в валюте не будет подлежать обязательной продаже

Но данная мера будет вводиться постепенно — есть список товаров и услуг, по которым обязательная продажа валютной выручки останется. Государство будет сокращать этот список до «полной ликвидации». Пошлины и сборы надо будет по-прежнему платить в сумах. А вот дивиденды и прибыль разрешается выплачивать в иностранной валюте.

Сум ждет девальвация

Экспертное сообщество неоднозначно в своих оценках данного закона: есть и пессимисты, и оптимисты.

Навруз Хуррамов, финансовый аналитик:

— Рассуждая теоретически, можно утверждать, что реализация и внедрение всех описанных в проекте мер обеспечит в среднесрочной перспективе серьезный импульс для развития экономики Узбекистана, способный разрешить одну из серьезных проблем в экономике. А в краткосрочной перспективе, нужно полагать, что подобная либерализация валютной политики и переход к эффективному рыночному механизму валютного регулирования в экономике не будет безболезненным. Как правило, такой переход будет сопровождаться временными резкими скачками валютного курса, а также временными перебоями в банковских и биржевых конверсионных операциях.

Но нужно также признать, что положительный эффект от либерализации существующей валютной политики будет ограниченным как во времени, так и в количественных экономических показателях в экономике Узбекистана, поскольку это шаг к разрешению лишь одной из серьезных проблем в экономике. Помимо этого, экономика Узбекистана нуждается еще в иных структурных преобразованиях, чтобы получить по-настоящему мощный импульс к устойчивому развитию в долгосрочной перспективе.

Рафаэль Саттаров, политолог:

— Страна в глубокой стагнации, нужны инвестиции и перезапуск системы. Любой нормальный производитель не будет вкладываться в такую модель экономики, следовательно, власти должны были открыть конвертацию, а также либерализацию валютных операций.

Сум без этого теряет свою ценность, идет, так сказать, зимбабвеизация экономики

Насколько авторы этой системы готовы к ее реализации, говорить сложно, ибо они же и создали эту чехарду с валютами.

Юлий Юсупов, независимый эксперт по экономике:

— По всей видимости, наконец вводится свободная конвертация национальной валюты.

Официальный курс сума будет девальвирован

Равновесный курс установится где-то в диапазоне 5000-7000 сумов за доллар (в зависимости от других действий ЦБ и правительства). Пострадают банки и предприятия, имеющие валютные кредиты, а также избранные импортеры, имеющие доступ к официальной конвертации.

Выиграют все остальные и экономика в целом.