Гражданин Таджикистана, пострадавший при взрыве у станции метро «Коломенская», скончался в одной из московских клиник. 29-летний Азизбек Джалолов находился реанимации с момента происшествия, которое произошло еще 22 декабря.

Смерть 29-летнего Азизбека Чалолова была констатирована в субботу во второй воловине дня.

«У Джалолова был сильнейший ожог головы, ожоги конечностей и глаз, а также баротравма и ожоговый шок. Мужчина пролежал в больнице больше двух недель, подключенный к аппарату ИВЛ. В последние дни его состояние заметно ухудшилось, и он скончался, не приходя в себя», — сообщает Life со ссылкой на клинику.

Напомним, взрыв газового баллона произошел 22 декабря в южном вестибюле станции во время проведения работ. По данным МЧС России, в подуличном переходе в метро Коломенское производили газосварочные работы.

Инцидент произошел в час пик, когда на станции находились десятки людей. Серьезно пострадали три человека, в том числе гражданин Таджикистана.