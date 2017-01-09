АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 9 ЯНВАРЯ 2017

- 9 января состоится пресс-конференция по итогам деятельности за 2016 год в Центре стратегических исследований Таджикистана. Начало в 9 часов в здании ЦСИ.

- 9 января состоится пресс-конференция по итогам деятельности за 2016 год Министерства образования и науки Таджикистана. Начало в 11 часов, в здании ЦСИ

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 9 ЯНВАРЯ

1936 – Худжанд переименован в Ленинобод

1940 – Образован Союз композиторов Таджикистана.

2001 - В Согдийской области образовано первое частное информационное агентство «Вароруд».

2009 - Религиозное движение «Салафия» объявлено в Таджикистане вне закона.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 9 ЯНВАРЯ

1927 – Родился доктор географических наук, профессор Кандил Джураев, бывший ректор Душанбинского госпединститута имени Т.Г.Шевченко, председатель Верховного Совета Таджикской ССР.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 9 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА

Согдийской области - Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 2-7, в отдельных районах усиление до 15-20 м/с. Температура: в долинах ночью 1-6 мороза, днем 1-6 тепла, в горах ночью 7-12 мороза, днем -4+1.

По Хатлонской области - Переменная облачность, преимущественно без осадков, местами туман. Ветер западный 2-7, в отдельных районах усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью -4+1, днем 5-10 тепла, в предгорьях ночью 2-7 мороза, днем -3+2.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: по западу ГБАО: ночью 9-14 мороза, днем 1-6 мороза, по востоку ГБАО ночью 17-22 мороза, местами до 35 мороза, днем 5-10 мороза.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, преимущественно без осадков, местами туман. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью -4+1, днем 5-10 тепла, в горах ночью 7- 12 мороза, днем -3+2.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 4-6 мороза, днем 8-10 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 2-7, временами усиление до 10-15 м/c. Температура: ночью 0-2 мороза, днем 6-8 тепла..

По городу Курган –Тюбе - Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 1-3 мороза, днем 6-8 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 6-8 мороза, днем -1+1.