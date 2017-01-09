В Иерусалиме грузовик съехал с дороги и врезался в прохожих. Четыре человека погибли, еще 13 получили травмы. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Водитель грузовика застрелен. Полиция считает случившееся терактом.

Первый канал израильского ТВ сообщил, что погибли мужчина и три девушки пишут российские СМИ со ссылкой на NEWSru Israel.

"Автомобильный теракт" произошел в районе Армон а-Нацив. Грузовик Mercedes с израильскими (желтыми) номерными знаками выехал на тротуар и совершил наезд на группу израильских военнослужащих, выходивших из автобуса. Известно, что за рулем находился араб с израильским удостоверением личности, проживавший в одном из пригородов Иерусалима.

Свидетели происшествия говорят, что наезд был преднамеренным: водитель увеличил скорость перед тем, как грузовик выехал на тротуар. Машина остановилась лишь после того, как по ней открыли огонь.



С начала года это уже второй теракт в отношении военнослужащих. 3 января в районе Дженина был совершен наезд на служащих пограничной полиции. Ранения получили два человека.



19 декабря 2016 года в Берлине террорист врезался на грузовике в толпу людей на рождественской ярмарке. Погибли 12 человек, еще 48 получили травмы. Спустя несколько дней террорист был застрелен в Милане при проверке документов. Ответственность за теракт взяло на себя «Исламское государство».

14 июля 2016 года террорист врезался в толпу людей на набережной в Ницце во время празднования Дня взятия Бастилии. Погибли 86 человек, пострадали более 300. Преступника застрелили полицейские. О своей ответственности за теракт также заявило «Исламское государство».