Национальный банк Таджикистана сообщил о переименовании «Фононбанка», одного из четырех проблемных банков страны, из Закрытого акционерного общества (ЗАО) в Открытое акционерное общество (ОАО).
Лицензия на осуществление банковских операций с национальной и иностранной валютой банку с новым названием была выдана еще 29 декабря 2016 года, сообщается на сайте Нацбанка РТ.
Лицензия, выданная ЗАО «Фононбанк» в апреле 2013 года, в связи с переименованием банка считается недействительной.
«Фононбанк» один из четырех банков, оказавшихся в затруднительном положении и не имеющих собственных средств на выплату по депозитам клиентов.
21 декабря парламент Таджикистана одобрил правительственное постановление о выпуске ценных государственных бумаг на сумму 3 млрд 850 млн сомони (порядка $490 млн.) для капитализации четырех проблемных коммерческих банков страны. Из этих средств «Фононбанк» получит 80 млн сомони.
Постановление правительства принято в целях обеспечения устойчивости банковской системы, снижения социальной напряженности, защиты прав и интересов вкладчиков и кредиторов и сохранения доверия населения к банковской системе.
Позднее правительство Таджикистана опубликовало перечень активов проблемных банков. У «Фононбанка» насчитывается 37 актива.
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ANNA 1
АП, это не переименование! Это изменение организационно-правовой формы Банка. Неужели НБТ Вам так сообщил?
читатель ANNA 27
http://nbt.tj/tj/news/444348/ вот новость с сайта