Жительница города Душанбе задержана сотрудниками таджикской милиции по подозрению в продаже новорожденного. В качестве «товара» была собственная дочь подозреваемой.

Министерство внутренних дел Таджикистана сообщает, что в Душанбе по подозрению в продаже ребенка задержана 32-летняя жительница столицы. По данным правоохранительных органов, девочку женщина родила 6 декабря 2016 года. И уже 14 декабря молодая женщина продала своего ребенка 44-летней жительнице района Восе за 1 тыс. сомони.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие, отмечается в сообщении пресс-службы правоохранительного ведомства.