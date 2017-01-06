Первый президент Республики Узбекистан Ислам Каримов и избранный глава государства Шавкат Мирзиеев вошли в список 40 ключевых фигур международной жизни 2016 года, опубликованный одним из ведущих аналитических центров Испании – Барселонским Центром международных отношений (CIDOB), передает ИА «Жахон».

В составляемый ежегодно список входят наиболее отличившиеся политические и общественные деятели мира и неправительственные организации.

В рейтинг за 2016 год вошли первый и действующий президенты Узбекистана. При этом составители списка отмечают, что «выдающийся государственный и политический деятель Ислам Каримов был отцом-основателем нового независимого государства и сыграл огромную роль в становлении Узбекистана после распада СССР».

Одновременно эксперты CIDOB отмечают, что опытный премьер-министр Узбекистана Шавкат Мирзиеев одержал убедительную победу на последних президентских выборах, получив более, чем 88% голосов избирателей. При президенте Мирзиееве можно ожидать новые тенденции во внешней политике Узбекистана, подчеркивают испанские обозреватели.

Данный рейтинг свидетельствует о растущем авторитете Узбекистана на международной арене, а также признании мировым сообществом достигнутых нашей страной успехов на пути построения современного демократического государства.