Президент США Барак Обама заявил, что при нем была заложена новая основа для развития страны. Так он подвел итоги двух сроков своего пребывания в Белом доме в своем письме по случаю окончания президентских полномочий.

"Главной привилегией всей моей жизни было служить вашим президентом. И, готовясь передать эстафету и стать простым гражданином, я с гордостью хочу сказать, что мы заложили новый фундамент для Америки. Мы сами сможем писать будущее", - заявил Обама, выражая надежду на то, что "лучшие дни еще впереди".

В своем послании он перечислил ряд достижений своей команды, начав с улучшения экономической ситуации и непрекращающегося уже в течение многих месяцев роста количества рабочих мест.

Президент США также напомнил об уничтожении главы террористической группировки "Аль-Каида" Усамы бен Ладена, о выводе войск из Ирака и о сокращении присутствия в Афганистане.

Говоря о внешней политике, он в первую очередь отметил нормализацию отношений с Кубой.