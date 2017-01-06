На берег немецкого острова Лангеог из Северного моря вынесло десятки тысяч пластиковых яиц с игрушками из детского лакомства «Киндер-сюрприз».

Причиной появления пластиковых яиц, стало грузовое судно, которое следовало из Китая в немецкий порт Бремерхафен. Корабль оказался в зоне действия урагана, в котором были утеряны пять контейнеров с игрушками внутри. Позднее груз выбросило на берег и разбросало по пляжу.

Кроме яиц с игрушками, на берег вынесло детали конструктора Lego, а также сетевые кабели и пластиковые мешки.

«Мы собираем все эти яйца-сюрпризы, чтобы очистить пляж. Дети принесли много сумок с яйцами, и конца им не видно», - рассказала Associated Press воспитательница местного детского сада Сабине Биркфельд, которая привела 27 детей для уборки пляжа.



Мэр города Лангеог Уве Гаррельсп признался, что сначала подумал, что вынесенные на берег игрушки это чудо, но после начал беспокоиться. По его мнению, такое количество пластика наносит вред окружающей среде и диким животным.

Жители и гости острова активно убирают игрушки с берега. Им предстоит очистить участок пляжа длиной в 500 метров.

30 декабря прошлого года стало известно о смерти создателя Киндер-сюрприза Уильяме Салисе. Он скончался на 84-м году жизни в пригороде Милана. Незадолго до этого мужчина перенёс инсульт.