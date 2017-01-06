Время подачи электроэнергии регионам Таджикистана, начиная с сегодняшнего дня, увеличили еще на один час. Теперь свет в сельские местности подается по 18 часов в сутки.

Регионам республики, которые обеспечиваются электроэнергией по графику, начиная с 6 января, электричество будет подаваться на один час больше.

«Таким образом, все сельские регионы будут получать теперь электроэнергию по 18 часов в сутки - с 05:00 до 23:00», - сказали «АП» в ОАХК «Барки точик».

Напомним, ранее «Барки точик» сообщил об увеличении с 5 января времени подачи электроэнергии жителям сельской местности до 17 часов.

Смягчение лимита регионам в энергохолдинге связывают с вводом в эксплуатацию второй очереди ТЭЦ «Душанбе-2».

«ТЭЦ в течение месяца постепенно выходила на свою проектную мощность, и, соответственно, мы поэтапно увеличиваем подачу электроэнергию населению в сельских местностях», - сказали в «Барки точик».

Первоначально, после запуска второй очереди этой ТЭЦ в декабре, подача электроэнергии в регионы увеличились на три часа, а в середине декабря – еще на один час.

Напомним, лимит на потребление электроэнергии в регионах страны официально был введен с 1 ноября. Ограничения не коснулись только столицы и крупных городов.