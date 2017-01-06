От антарктических льдов вот-вот отколется айсберг, который войдет в десятку самых крупных в истории, говорят ученые. От последней оставшейся части шельфового ледника "Ларсен С" в течение нескольких недель или месяцев отколется глыба льда площадью около пяти тысяч квадартных километров. Это примерно в два раза больше площади Москвы.

Ледник "Ларсен С" - последняя остающаяся целой часть шельфового ледника Ларсена, который раньше состоял из трех частей и имел общую площадь, сравнимую с площадью острова Ямайка. За последние десятилетия ледники "Ларсен А" и "Ларсен B" разрушились и ушли под воду, как говорят многие ученые, из-за глобального потепления.

Ледник Ларсена раньше состоял из трех частей и имел площадь, сравнимую с площадью Ямайки. Сегодня из этих трех частей осталась только одна.

"Ларсен А" откололся от основного массива ледника в 1995 году. В 2002 году то же самое случилось с частью "Ларсена В" площадью 3250 кв. км и толщиной 220 м. Всего через 35 дней "Ларсен В" разрушился почти полностью.

Разрушение ледника "Ларсен В" в 2002 году. Справа снизу - целый ледник, слева сверху - его остатки

Теперь процесс дезинтеграции дошел до последней части ледника Ларсена. В декабре прошлого года американское космическое агентство NASA показало фотографии разлома, шириной в 100 м и глубиной в 500 м, образовавшегося на "Ларсене С". Когда этот разлом дойдет до океана, от ледника отколется льдина площадью 5000 квадратных километров.

Разлом в леднике "Ларсен С" имеет ширину в 100 метров и глубину почти в полкилометра

Произойти это может в течение месяцев. Сейчас разлому остается 20 км до океана. В декабре прошлого года трещина прошла сравнимое расстояние, 18 км, всего за несколько недель.

Разлом во льду очень быстро растет

"Если через несколько месяцев она еще не отломится, и буду очень удивлен", - комментирует профессор Алан Лакмен, глава проекта Midas, в рамках которого ученые занимаются наблюдением за тающими полярными льдами.

Команда Лакмена не считает разрушение ледника прямым следствием глобального потепления. Как отмечают ученые, разлом в "Ларсене С" существовал на протяжении десятилетий. Однако резко расти он начал именно в последние годы.