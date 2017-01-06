АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 6 ЯНВАРЯ 2017

- 6 января в Таджикском театре оперы и балета им.Садриддина Айни состоится показ Детской новогодней сказки Ш.Ашурова. Начало в 10:00

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 6 ЯНВАРЯ

1965 – Образованы Вахшский и Комсомолабадский (ныне Нурабадский) районы.

2010 - В Таджикистане началась массовая кампания по продаже акций ОАО «Рогунская ГЭС».

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 6 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА

Согдийской области - Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 2-7, в отдельных районах усиление до 15-20 м/с. Температура: в долинах ночью 1-6 мороза, днем 2-7 тепла, в горах ночью 7-12 мороза, днем -4+1.

По Хатлонской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков, местами туман. Ветер западный 2-7, в отдельных районах усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью -4+1, днем 5-10 тепла, в предгорьях ночью 2-7 мороза, днем -3+2.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Облачно, без существенных осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по западу ГБАО: ночью 7-12 мороза, днем -4+1, по востоку ГБАО ночью 15-20 мороза, местами до 30 мороза, днем 5-10 мороза.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, в долинах преимущественно без осадков, в отдельных горных районах небольшой снег, местами туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 мороза, днем 6-11 тепла, в горах ночью 5-10 мороза, днем 0-5 мороза.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без существенных осадков, туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 2-4 мороза, днем 7-9 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков, туман. Ветер западный 3-8м/c. Температура: ночью -1+1, днем 6-8 тепла.

По городу Курган - Переменная облачность, небольшой дождь. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью -1+1, днем 6-8 тепла.

По городу Хорог – Облачно, без существенных осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 9-11 мороза, днем 2-4 мороза.