Крымская художница Ксения Симонова сняла песочный фильм памяти благотворителя, общественного деятеля Елизаветы Глинки, Доктора Лизы, погибшей 25 декабря в авиакатастрофе над Черным морем.

Короткометражный фильм, который длится около четырех минут, выложен на официальном сайте художницы. Начинается он с надписи песком: «Не было такой, и не будет».

- Меня всегда вдохновляла эта женщина, - рассказала Ксения. - Ее доброе сердце и жертвенность. Когда произошла катастрофа, я, как и многие, не могла поверить. Но человек не уходит бесследно, а такой Человек - продолжает жить в своих делах, в своих подопечных, в тех, кому небезразлично чужое горе. Доктор Лиза помогла когда-то маленькой девочке, которую я очень любила, то есть получается, я своими глазами видела реальную помощь... Царствие Небесное. Вечная память...

В съемках приняли участие крымские дети, маленькие жители города Евпатория, воспитанники Воскресной школы при храме Пророка Илии. В конце фильма они благодарят Доктора Лизу за все то, что она сделала для многих и многих нуждающихся в помощи.