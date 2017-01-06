В Душанбе сегодня вечером нашли 27-летнюю жительницу Турсунзаде Нилуфар Ортикову, которая вышла из дома 30 декабря и не вернулась. Родственники женщины искали ее в Душанбе, так как несколько человек видели ее в столице.

В настоящее время женщина уже с родными. Ее нашли в районе железнодорожного вокзала.

Нилуфар Ортикова вместе с двухлетним сыном проживает в родительском доме, в 4-м микрорайоне города Турсунзаде. По словам одной из ближайших подруга, Нилуфар образованная девушка, она окончила Аграрный университет по президентской квоте.

«Замуж ее отдали за жителя Вахдата, но после родов у нее началась депрессия, и муж вернул Нилуфар домой», - рассказала подруга женщины.

По словам брата Нилуфар, Навруза Ортикова, после возвращения домой ни один человек со стороны мужа за два года ее ни разу не проведал.

«Сестра стала очень раздражительной, часто нервничала. В канун Нового года она в легкой одежде просто сбежала из дома родителей. Отец, чтобы вернуть дочку, бросился за ней, но упав, сломал ногу, и в данное время не может участвовать в поисках дочери. Мать Нилуфар – инвалид, у нее проблемы с позвоночником», - говорит Навруз.

Вчера ее видели в районе Садбарга, она попала в объектив камер наружного наблюдения. Сегодня активисты из соцсетей, которые помогали в поисках женщины, выложили в Facebook несколько фотографий с видеокамер. Все это помогло найти Нилуфар в полном здравии. Родственники благодарят всех, кто не остался равнодушным.