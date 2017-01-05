Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал 4 Указа «О приеме в гражданство Кыргызской Республики» и «О выходе из гражданства Кыргызской Республики».

Как сообщается на сайте президента Киргизии, из подписанных Указов – три касается приема в гражданство Кыргызской Республики 137 человек, большую часть которых составляют этнические кыргызы - бывшие граждане Республики Узбекистан и Республики Таджикистан, возвратившиеся на историческую родину.

Четвертый указ президента КР касается выхода из гражданства Кыргызской Республики на 56 человек.

Ранее девять таджикистанцев получили гражданство Узбекистана. Указ о приеме в гражданство президент Шавкат Мирзиеев подписал 20 декабря.