Рекс Тиллерсон и Владимир Путин на одной из встреч.

Согласно официальной информации, обнародованной в среду, состояние Рекса Тиллерсона, бывшего главы нефтяной компании Exxon Mobil, назначенного Дональдом Трампом государственным секретарем, составляет около пятисот миллионов долларов, сообщает Радио "Свобода".

Тиллерсон сложил с себя полномочия генерального управляющего компанией 1-го января. На следующую в Сенате назначены слушания по утверждению кандидатуры госсекретаря.

Ожидается, что на них будут подняты вопросы о его деловых связях с Россией и о том, как он намерен ликвидировать активы, создающие риск конфликта интересов.

Большая часть состояния Тиллерсона содержится в акциях Exxon Mobil, которые он планирует распродать, а оставшуюся часть в размере примерно 180 миллионов передать в доверительный траст, который будет выплачивать их владельцу дивиденды в течение десяти лет. При этом, как свидетельствуют документы Exxon Mobil, трасту запрещено вкладывать средства в какие-либо проекты, к которым Тиллерсон может иметь отношение как госсекретарь. В случае утверждения его в должности госсекретаря Тиллерсон также будет вынужден на время работы в госаппарате выйти из совета директоров научно-исследовательских и общественных организаций и отказаться от бонуса в 7 миллионов долларов, который полагается ему от работодателя в качестве выходного пособия.

Тиллерсону, согласно представленным им финансовым отчетам, принадлежат акции таких фирм, как Apple и J.P. Morgan Chase, техасские муниципальные облигации, ранчо близ границы Техаса и Оклахомы и другая недвижимость. Кроме того, он владеет ценными бумагами некоторых конкурентов Exxon Mobil, в частности, Royal Dutch Shell и Total.

Ранее СМИ России писали, что те, кто хорошо знают Тиллерсона, настаивают, что его знания о России значительно превышают любой опыт карьерных дипломатов, исследователей и разведчиков, поскольку основаны на практическом взаимодействии с представителями самого близкого окружения В.Путина.

У будущего госсекретаря США имеются неприкрытые связи с Россией. Точнее – с двумя россиянами: президентом Владимиром Путиным и главой “Роснефти” Игорем Сечиным.

Тиллерсон впервые попал в Россию в 1998 году, когда возглавил совместное предприятие “Эксон Нефтегаз Лимитед”, занимавшееся разработкой нефтяных месторождений в Каспийском море и на Сахалине. Три года спустя Тиллерсон пошел на повышение в ExxonMobil и занял пост старшего вице-президента, а в 2006 году возглавил корпорацию.

В 2011 году ExxonMobil подписала контракт с “Роснефтью” на совместное освоение нефтяных месторождений шельфа Арктики. Треть доли в совместном предприятии полагалась ExxonMobil, при этом 100% затрат на геологоразведку арктических запасов нефти возлагалась на американскую компанию. Присутствовавший при подписании сделки Владимир Путин (на тот момент занимавший пост премьер-министра) оценил проект в $500 млрд,

В 2014-м, когда администрация Обамы ввела санкции против России в ответ на агрессию в Украине, Тиллерсон от лица своей компании выступил против ограничений.

“Мы не поддерживаем санкции, в основном потому, что не считаем их эффективными, если только они не внедрены очень хорошо и всесторонне, что очень сложно сделать”, – цитирует Тиллерсона Dallas Business Journal.

Бизнес-интересы Тиллерсона в России поддерживаются его тесными контактами с Игорем Сечиным и Владимиром Путиным.

"Он провел больше времени в общении с Владимиром Путиным, чем любой другой американец, кроме Генри Киссинджера (американский дипломат и политолог, госсекретарь США в 1973–1977 годах, - прим ред.)", – заявил экс-заместитель министра обороны США Джон Хамре в комментарии The Wall Street Journal.

Бывший посол США в России Майкл Макфол назвал Тиллерсона "очень близким" к Игорю Сечину.

В 2013 году Путин наградил Тиллерсона Орденом Дружбы, одной из наивысших государственных наград РФ, вручаемых иностранцам.