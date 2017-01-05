Жители регионов Таджикистана, начиная с сегодняшнего дня, будут получать электроэнергию в дневное время без ограничений. До этого подача света в сельских местностях приостанавливалась с 11:00 до 16:00 часов.

По принятому на днях новому графику регионы будут с сегодняшнего дня обеспечены электроэнергией по 17 часов в сутки – с 05:00 утра до 22:00 вечера, сказал «АП» глава пресс-служба ОАХК «Барки точик» Нозир Ёдгори.

«Это стало возможным благодаря вводу в эксплуатацию второй очереди теплоэлектроцентрали «Душанбе-2», - сказал он.

Представитель «Барки точик» отметил, что после запуска второй очереди мощность данной ТЭЦ увеличилась до 400 МВт, что позволяет ежесуточно вырабатывать до 9,6 кВт.ч электроэнергии.

Кроме того, подчеркнул он, ТЭЦ «Душанбе-2 ежесуточно производит 235 гигакалорий тепла.

«ТЭЦ в течение месяца постепенно выходил на свою проектную мощность, и, соответственно, мы поэтапно увеличивали подачу электроэнергию населению в сельских местностях», - сказал он.

Ёдроги напомнил, что первоначально после запуска второй очереди этой ТЭЦ, подача электроэнергии в регионы увеличились на три часа, а в середине декабря – еще на один час.

Напомним, лимит на потребление электроэнергии в регионах страны официально был введен с 1 ноября. Ограничения не коснулись только столицы и крупных городов.